Тина Кароль шокировала провокационным фото в белье



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Тина Кароль похвасталась стройными ножками и сочной грудь на откровенном фото, которое опубликовала в соцсетях

Тина Кароль не часто радует подписчиков откровенными фото, предпочитая сниматься в одежде. Но снимок звезды, который она опубликовала на День всех влюбленных поразил пользователей Instagram.

Певица сфотографировалась полуобнаженной. На артистке надет лишь бежевый бюстгальтер, а есть ли на ней трусики и вовсе не видно, так как она закрывается ногой. Кароль распустила волосы и нанесла на лицо нежный макияж.

«Что за секс с утра пораньше?», «Вот как нынче поздравляют с 14 февраля», «Отвал всего, если честно. Чувствую себя очень лесбиянкой», - прокомментировали удивленные пользователи.



