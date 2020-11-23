Хаски нашла в лесу коробку с умирающими котятами и заменила им маму (фото)

Способности хаски помогли обнаружить поистине душераздирающую находку

Служебная собака породы хаски по кличке Баннер живет в доме женщины-инвалида Уитни Брэйли) и уже долгое время помогает ей с делами по дому и передвижениям по улицам. А кроме того, она умеет спасть других нуждающихся животных и заботиться о них.

«Моя умница-хаски способна на многое, она может предупредить о ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство), приступах тревоги, мигрени, а также помогать в поисках лекарств и делать много других удивительных вещей, для людей. Она всегда по-особенному относилась к котятам. Два года назад она нашла брошенного котенка в канаве, вытащила его оттуда и выходила. Эта кошка все еще живет с нами и уже десять раз рожала нам котят», — рассказала гордая хозяйка в своем Instagram.

В этот раз способности хаски Баннер помогли ей обнаружить поистине душераздирающую находку. Семеро новорожденных котят, закрытых в коробке, оставили умирать в лесу. Собаке не только удалось найти их, но и выходить беспомощных животных, став им настоящей мамой.

Хаски Баннер привела Уитни в тихое место, рядом с ручьем, где они обнаружили запечатанную картонную коробку. Когда они открыли ее, то увидели душераздирающее зрелище: внутри было семь новорожденных котят, которые уже едва дышали. С этого момента Баннер не оставлял котят ни на минуту и относился к ним так, как если бы они были ее собственными детьми

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