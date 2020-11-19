Забавные животные, которые случайно попали на уличные фото Google

Какой снимок впечатлил вас больше остальных?

Камеры Google Street view следят за миром с 2007 года, что делает возможным побывать на другом конце света, не вставая с дивана. Компания закрепила видеокамеры ко всем видам транспорта и даже установила их на людей, чтобы в кадр попадали самые неожиданные сцены с необычных ракурсов.

На фотографиях вы не увидите никакого позирования или отфотошопленных снимков, просто люди и животные занимаются своими делами в естественной среде обитания. И порой под всевидящее око Google попадают очень смешные, нелепые и странные сцены, глядя на которые хочется сказать «Ух ты!» или «Что тут, черт возьми происходит?!». Собрали для вас забавные фото зверей, которые случайно попали в объектив уличных камер.

Ранее «Скотч» показывал фото 58-летней полисвумен, которая бросила работу и ушла в порноиндустрию.

«Я очень хорошо справлялась со своей работой в полиции. Моей главной целью было помогать людям, и у меня было много обязанностей. Но спустя 17 лет я ушла, потому что это больше не приносило удовлетворения; я не была счастлива и нуждалась в переменах», - объяснила свой выбор женщина.