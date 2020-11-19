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    Курьез

    Забавные животные, которые случайно попали на уличные фото Google

    • Розсилка
    Забавные животные, которые случайно попали на уличные фото Google

    Какой снимок впечатлил вас больше остальных?

    Камеры Google Street view следят за миром с 2007 года, что делает возможным побывать на другом конце света, не вставая с дивана. Компания закрепила видеокамеры ко всем видам транспорта и даже установила их на людей, чтобы в кадр попадали самые неожиданные сцены с необычных ракурсов.

    На фотографиях вы не увидите никакого позирования или отфотошопленных снимков, просто люди и животные занимаются своими делами в естественной среде обитания. И порой под всевидящее око Google попадают очень смешные, нелепые и странные сцены, глядя на которые хочется сказать «Ух ты!» или «Что тут, черт возьми происходит?!». Собрали для вас забавные фото зверей, которые случайно попали в объектив уличных камер.

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    Забавные животные, которые случайно попали на уличные фото Google
    Забавные животные, которые случайно попали на уличные фото Google
    Забавные животные, которые случайно попали на уличные фото Google
    Забавные животные, которые случайно попали на уличные фото Google
    Забавные животные, которые случайно попали на уличные фото Google
    Забавные животные, которые случайно попали на уличные фото Google
    Забавные животные, которые случайно попали на уличные фото Google
    Забавные животные, которые случайно попали на уличные фото Google
    Забавные животные, которые случайно попали на уличные фото Google
    Забавные животные, которые случайно попали на уличные фото Google
    Забавные животные, которые случайно попали на уличные фото Google
    Забавные животные, которые случайно попали на уличные фото Google
    Забавные животные, которые случайно попали на уличные фото Google
    Забавные животные, которые случайно попали на уличные фото Google
    Забавные животные, которые случайно попали на уличные фото Google
    Забавные животные, которые случайно попали на уличные фото Google
    Забавные животные, которые случайно попали на уличные фото Google
    Забавные животные, которые случайно попали на уличные фото Google
    Забавные животные, которые случайно попали на уличные фото Google
    Забавные животные, которые случайно попали на уличные фото Google
    Забавные животные, которые случайно попали на уличные фото Google
    Забавные животные, которые случайно попали на уличные фото Google
    Забавные животные, которые случайно попали на уличные фото Google

    Ранее «Скотч» показывал фото 58-летней полисвумен, которая бросила работу и ушла в порноиндустрию.

    «Я очень хорошо справлялась со своей работой в полиции. Моей главной целью было помогать людям, и у меня было много обязанностей. Но спустя 17 лет я ушла, потому что это больше не приносило удовлетворения; я не была счастлива и нуждалась в переменах», - объяснила свой выбор женщина.

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    Теги: фотография шутки курьез животные
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