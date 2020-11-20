Художник представил мир с гигантскими кошками и покорил сеть (фото)

Кошек сложно заснять, так как они никогда не стоят на месте

Художник изображает питомцев невиданных размеров на домах, в магазинах, ресторанах и на улицах. Для каждой фотографии художник старается выбрать новый сюжет.

В интервью порталу Bored Panda Андрей Щербак рассказал, что у него дома два кота — разумеется, обычного размера. Идея сделать такой проект пришла к нему, когда он просматривал фото из леса и решил добавить туда кошку. При этом на его работах запечатлены не его питомцы — как говорит Андрей, его кошек сложно заснять, так как они никогда не стоят на месте.

Ранее «Скотч» показывал фото 85-летнего дедушки из Японии, который одолжил вещи внука и стал звездой в Instagram.

Началось все с того, что в мае к нему в гости приехал внук, который предложил дедушке примерить несколько своих вещей. К удивлению родственников, пожилой мужчина с удовольствием согласился стать моделью. Позже дедуле завели профиль в Instagram, на который за первый же месяц подписалось более 65 тысяч человек

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