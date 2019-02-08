Хайди Клум и Том Каулитц выбрали дату свадьбы



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Хайди Клум и Том Каулитц Legion-Media

По словам сексапильной модели, ей понадобится много времени на подготовку к торжеству

На днях журналистам удалось подловить Хайди Клум на одном светском мероприятии и задать ей главный вопрос на сегодня — когда состоится свадьба?

«Мы уже выбрали дату. Однако вы узнаете о ней в самый последний момент, — отрезала модель. — Мы оба немцы, поэтому на организацию нам нужно много времени», — добавила Клум. Напомним, о помолвке с 29-летним Томом Каулитцем 45-летняя Хайди сообщила в декабре. «Я все еще верю в любовь и брак, хотя я дважды потерпела в этом поражение. Думаю, что я не очень в этом хороша... Но я встретила прекрасного человека, посмотрим, что из этого выйдет»,— поделилась своими переживаниями Клум в недавнем интервью на американском телевидении. Стоит отметить, что у Клум четверо детей — трое от бывшего мужа Сила, и сын Лени от одного из бывших бойфрендов.

Джерело: graziamagazine.ru