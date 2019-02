Оззи Осборн экстренно госпитализирован



Оззи Осборн

Знаменитый певец отменил свой тур

Легендарный 70-летний рокер Оззи Осборн был экстренно госпитализирован из-за проблем с верхними легочными путями. По той же причине «князю тьмы» и лидеру Black Sabbath пришлось отменить свой евротур. Об этом в своем Twitter сообщила жена артиста Шэрон. Она отметила, что на госпитализации Оззи настояли врачи, а причиной тому стали осложнения после простуды.

Напомним, в свое время Оззи Осборн оказал значительное влияние на появление и развитие хард-рока и хеви-метала. Успешность его карьеры и популярность принесли ему неофициальный титул «Крестный отец хэви-метала».

После ухода из Black Sabbath начал сольную карьеру. На декабрь 2010 года в мире было продано более 100 млн пластинок с его участием. Как член группы Black Sabbath Осборн внесен в Зал славы рок-н-ролла США, а в Зал славы британской музыки он входит и как участник группы и как сольный исполнитель. Звезда с именем Осборна выложена на Аллее звезд в Бирмингеме и на голливудской «Аллее славы». В 2014 году он получил премию MTV Europe Music Awards в номинации Global Icon. В начале 2000-х годов принял участие в реалити-шоу о своей жизни на канале MTV.

Сольные альбомы Осборна Blizzard of Ozz и No More Tears получили статус четырежды платиновых.