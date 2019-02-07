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    Шоу-биз

    Оззи Осборн экстренно госпитализирован

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    Оззи Осборн - Оззи Осборн экстренно госпитализирован
    Оззи Осборн

    Знаменитый певец отменил свой тур

    Легендарный 70-летний рокер Оззи Осборн был экстренно госпитализирован из-за проблем с верхними легочными путями. По той же причине «князю тьмы» и лидеру Black Sabbath пришлось отменить свой евротур. Об этом в своем Twitter сообщила жена артиста Шэрон. Она отметила, что на госпитализации Оззи настояли врачи, а причиной тому стали осложнения после простуды.

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    Оззи Осборн экстренно госпитализирован
    Оззи Осборн экстренно госпитализирован
    Оззи Осборн экстренно госпитализирован
    Оззи Осборн экстренно госпитализирован
    Оззи Осборн экстренно госпитализирован
    Оззи Осборн экстренно госпитализирован
    Оззи Осборн экстренно госпитализирован
    Оззи Осборн экстренно госпитализирован
    Оззи Осборн экстренно госпитализирован
    Оззи Осборн экстренно госпитализирован
    Оззи Осборн экстренно госпитализирован
    Оззи Осборн экстренно госпитализирован
    Оззи Осборн экстренно госпитализирован
    Оззи Осборн экстренно госпитализирован
    Оззи Осборн экстренно госпитализирован

    Напомним, в свое время Оззи Осборн оказал значительное влияние на появление и развитие хард-рока и хеви-метала. Успешность его карьеры и популярность принесли ему неофициальный титул «Крестный отец хэви-метала».

    После ухода из Black Sabbath начал сольную карьеру. На декабрь 2010 года в мире было продано более 100 млн пластинок с его участием. Как член группы Black Sabbath Осборн внесен в Зал славы рок-н-ролла США, а в Зал славы британской музыки он входит и как участник группы и как сольный исполнитель. Звезда с именем Осборна выложена на Аллее звезд в Бирмингеме и на голливудской «Аллее славы». В 2014 году он получил премию MTV Europe Music Awards в номинации Global Icon. В начале 2000-х годов принял участие в реалити-шоу о своей жизни на канале MTV.

    Сольные альбомы Осборна Blizzard of Ozz и No More Tears получили статус четырежды платиновых.

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