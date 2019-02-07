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    Шоу-биз

    Друзья рассказали об отношениях Кейт Бекинсейл с бойфрендом, который на 20 лет ее моложе

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    Кейт Бекинсейл - Друзья рассказали об отношениях Кейт Бекинсейл с бойфрендом, который на 20 лет ее моложе
    Кейт Бекинсейл

    Новый избранник актрисы - 25-летний телеведущий и бывший парень Арианы Гранде.

    В середине января после нескольких совместных фотографий в Интернете поползли слухи о романе 45-летней британской актрисы Кейт Бекинсейл с ее ассистентом Стивеном Симбари, который моложе ее на 20 лет. Однако вскоре истинные фанаты развеяли слухи. По их словам, молодой человек предпочитает мужчин, а не женщин.

    Затем появилась информация, что у звезды фильма «Ван Хельсинг» роман с известным телеведущим и бывшим парнем Арианы Гранде — Питом Дэвидсоном. Их не раз видели вместе на разных мероприятиях, в том числе на вечеринках по случаю кинопремии «Золотой глобус».

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    Друзья рассказали об отношениях Кейт Бекинсейл с бойфрендом, который на 20 лет ее моложе
    Друзья рассказали об отношениях Кейт Бекинсейл с бойфрендом, который на 20 лет ее моложе
    Друзья рассказали об отношениях Кейт Бекинсейл с бойфрендом, который на 20 лет ее моложе
    Друзья рассказали об отношениях Кейт Бекинсейл с бойфрендом, который на 20 лет ее моложе
    Друзья рассказали об отношениях Кейт Бекинсейл с бойфрендом, который на 20 лет ее моложе
    Друзья рассказали об отношениях Кейт Бекинсейл с бойфрендом, который на 20 лет ее моложе
    Друзья рассказали об отношениях Кейт Бекинсейл с бойфрендом, который на 20 лет ее моложе
    Друзья рассказали об отношениях Кейт Бекинсейл с бойфрендом, который на 20 лет ее моложе
    Друзья рассказали об отношениях Кейт Бекинсейл с бойфрендом, который на 20 лет ее моложе
    Друзья рассказали об отношениях Кейт Бекинсейл с бойфрендом, который на 20 лет ее моложе

     «Кейт уверена в себе и настроена отлично проводить время. Конечно, ей нравится Пит — он заставляет ее смеяться, ей нравится, что он моложе», — сказал инсайдер изданию US Weekly.

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