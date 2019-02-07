Друзья рассказали об отношениях Кейт Бекинсейл с бойфрендом, который на 20 лет ее моложе



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кейт Бекинсейл

Новый избранник актрисы - 25-летний телеведущий и бывший парень Арианы Гранде.

В середине января после нескольких совместных фотографий в Интернете поползли слухи о романе 45-летней британской актрисы Кейт Бекинсейл с ее ассистентом Стивеном Симбари, который моложе ее на 20 лет. Однако вскоре истинные фанаты развеяли слухи. По их словам, молодой человек предпочитает мужчин, а не женщин.

Затем появилась информация, что у звезды фильма «Ван Хельсинг» роман с известным телеведущим и бывшим парнем Арианы Гранде — Питом Дэвидсоном. Их не раз видели вместе на разных мероприятиях, в том числе на вечеринках по случаю кинопремии «Золотой глобус».

«Кейт уверена в себе и настроена отлично проводить время. Конечно, ей нравится Пит — он заставляет ее смеяться, ей нравится, что он моложе», — сказал инсайдер изданию US Weekly.