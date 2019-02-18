Хайди Клум поделилась нежным видео с женихом в постели



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Хайди Клум и Том Каулитца instagram.com/heidiklum

45-летняя модель и 29-летний музыкант не перестают радовать поклонников совместными фото и видео

В новом ролике сладкая парочка нежится в постели, доказывая, что с каждым днем их чувства друг к другу становятся только сильнее.

Для Хайди Клум и Тома Каулитца каждый день как 14 февраля. Несколько часов назад в Instagram модели появилось видео с, на котором жених нежно целует ее в щеку, а она широко улыбается от счастья. Короткий ролик Хайди сопроводила романтичной мелодией и подписала, что именно так она провела воскресное утро.

Поклонники умилились нежным чувствам влюбленных и пожелали им не потерять страсти даже после многих лет совместной жизни.

«Мы чудо, пусть ваши чувства никогда не угасают!», «Как мило», «Вот такое оно, доброе утро», «Настоящая любовь!», — написали фолловеры в комментариях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Sunday morning Shenanigans Публикация от Heidi Klum (@heidiklum) 17 Фев 2019 в 9:27 PST

Ранее Хайди сообщила, что они с Томом уже выбрали дату свадьбы. Однако всех секретов она раскрывать не стала.

Модель и музыкант начали встречаться весной прошлого года. Влюбленные вместе появились на благотворительном балу amfAr Gala в Каннах, тем самым подтвердив отношения. Хайди утверждает, ее совершенно не смущает разница в возрасте.

На Рождество звезда получила от возлюбленного самый дорогой подарок — предложение руки и сердца. 45-летняя модель рассказала о радостной новости в Instagram, показав себя счастливую, довольного жениха и роскошное обручальное кольцо.

Джерело: graziamagazine.ru