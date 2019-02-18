  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Кайли Дженнер подарила годовалой дочери гигантское бриллиантовое колье

    • Розсилка
    Кайли Дженнер - Кайли Дженнер подарила годовалой дочери гигантское бриллиантовое колье
    Кайли Дженнер

    На днях клан Дженнер-Кардашьян праздновал день рождение самого маленького члена семьи

    В коллекции дочки Кайли Дженнер и Трэвиса Скотта Сторми уже есть маленькая сумка Chanel, которую ей подарил на день рождения Dj Khaled, винтажная Louis Vuitton, которую ей привезла Ким Кардашья из Токио и многое другое, от чего мы сами бы не отказались.

    А вчера Трэвис подарил дочке толстую бриллиантовую цепь, стоимость которой пока неизвестна, но скромным такой подарок не назовешь.

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от Kylie Jenner News (@kyliesnapchat)

    Напомним, звездные родители устроили для малышки тпраздник наконец состоялся: Кайли и Трэвис пригласили всех родных и близких в настоящий Стормиворлд, на время выстроенный в большом шатре на свежем воздухе.

    1 з 12
    на весь екран згорнути
    Кайли Дженнер подарила годовалой дочери гигантское бриллиантовое колье
    Кайли Дженнер подарила годовалой дочери гигантское бриллиантовое колье
    Кайли Дженнер подарила годовалой дочери гигантское бриллиантовое колье
    Кайли Дженнер подарила годовалой дочери гигантское бриллиантовое колье
    Кайли Дженнер подарила годовалой дочери гигантское бриллиантовое колье
    Кайли Дженнер подарила годовалой дочери гигантское бриллиантовое колье
    Кайли Дженнер подарила годовалой дочери гигантское бриллиантовое колье
    Кайли Дженнер подарила годовалой дочери гигантское бриллиантовое колье
    Кайли Дженнер подарила годовалой дочери гигантское бриллиантовое колье
    Кайли Дженнер подарила годовалой дочери гигантское бриллиантовое колье
    Кайли Дженнер подарила годовалой дочери гигантское бриллиантовое колье

    Читайте также: 49-летняя Дженнифер Лопез вышла в свет в черном супер-мини с разрезами.
    знаменитости дети звезд День рождения родители
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ