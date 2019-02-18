Кайли Дженнер подарила годовалой дочери гигантское бриллиантовое колье
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Розсилка
Кайли Дженнер
На днях клан Дженнер-Кардашьян праздновал день рождение самого маленького члена семьи
В коллекции дочки Кайли Дженнер и Трэвиса Скотта Сторми уже есть маленькая сумка Chanel, которую ей подарил на день рождения Dj Khaled, винтажная Louis Vuitton, которую ей привезла Ким Кардашья из Токио и многое другое, от чего мы сами бы не отказались.
А вчера Трэвис подарил дочке толстую бриллиантовую цепь, стоимость которой пока неизвестна, но скромным такой подарок не назовешь.
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Напомним, звездные родители устроили для малышки тпраздник наконец состоялся: Кайли и Трэвис пригласили всех родных и близких в настоящий Стормиворлд, на время выстроенный в большом шатре на свежем воздухе.
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