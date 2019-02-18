День рождения Джона Траволты: лучшие роли актера

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Джон Траволта родился 18 февраля 1954 года в многодетной семье

Первые роли в кино Траволта получает в 70-х годах. Славу Джону принесла роль в картине «Лихорадка субботнего вечера». Киноленту создали в 1977 году. За эту роль Джона Траволту номинировали на «Оскар».

Знаковым моментом в актерской биографии Джона Траволты стал фильм Сильвестра Сталлоне «Оставаясь живым». В этой картине американский актер показал сложную судьбу танцовщика – не только победы, но и неудачи, боль, травмы, разочарование.

Культовым актером Траволта стал после роли гангстера в киноленте «Криминальное чтиво». Фильм вышел на экраны в 1994 году – после премьеры этой картины американские режиссеры начали предлагать Джону участие в новых проектах. Особо критики и телезрители отметили танец, который актер исполнил вместе с Умой Турман.

В 1995 году Джон Траволта сыграл главную роль в картине «Достать коротышку». Актера номинировали на премию «Золотой глобус», Джон впервые выиграл эту награду.

Позже киноактер снялся в нескольких удачных проектах, в числе которых мелодрама «Майкл», военная драма «Тонкая красная линия», криминальный триллер «Без лица», трагикомедия «Основные цвета» и драма «Гражданский иск».

В мелодраме «Майкл» зритель особо запомнил игру актера, а также слоган фильма – «Он же ангел… Но он не святой».

В 2000 году Траволта выступил продюсером фильма «Поле битвы: Земля», а также сыграл в картине главную роль.

Сегодня Джон Траволта – один из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда.

Киноактер продолжает участвовать в съемках кинолент. В 2016 году на экране появился последний боевик с участием американца под названием «Я есть гнев» и криминальный вестерн «В долине насилия».

Кроме того, приносят славу видному представителю Голливуда и интернет-мемы.