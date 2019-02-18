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    Шоу-биз

    Как женщина-кошка: Сиара вышла в свет в кожаном комбинезоне с глубоким декольте

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    Сиара - Как женщина-кошка: Сиара вышла в свет в кожаном комбинезоне с глубоким декольте
    Сиара
    Legion Media

    33-летняя Сиара регулярно выбирает для светских выходов откровенные наряды

    Новое появление американской певицы на публике не стало исключением: на церемонии Hollywood Beauty Awards она блеснула в образе «женщины-кошки».

    На мероприятие в Лос-Анджелесе знаменитость приехала в черном кожаном комбинезоне с широким поясом.

    Чтобы не отвлекать внимание от эффектного костюма с откровенной зоной декольте, Сиара добавила к нему только ботильоны на каблуке с зауженным мысом, создав стильный черный total look.

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    Как женщина-кошка: Сиара вышла в свет в кожаном комбинезоне с глубоким декольте
    Как женщина-кошка: Сиара вышла в свет в кожаном комбинезоне с глубоким декольте
    Как женщина-кошка: Сиара вышла в свет в кожаном комбинезоне с глубоким декольте
    Legion Media

    Компанию звезде составил ее возлюбленный, профессиональный игрок в американский футбол Рассел Уилсон. На ковровой дорожке влюбленные появились в парных образах. Для вечера спортсмен выбрал классический черный костюм со смокингом и футболку в тон.

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