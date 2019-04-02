HBO показал, как создавались визуальные эффекты в «Игре престолов» и новые проморолики к восьмому сезону



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За две недели до премьеры финального сезона «Игры престолов» HBO опубликовал два проморолика и видео о том, как создавались спецэффекты

Всем поклонникам «Игры престолов» известно, что шоу из года в год становилось все масштабнее, а батальные сцены - все более впечатляющими (чего только стоит одна «битва бастардов). За каждым из кадров стоит кропотливая работа команды по визуальным эффектам. Оценить их работу предлагает HBO в новом ролике Inside Game of Thrones.

Члены съемочной группы Стив Каллбэк и Джо Байер, отвечавшие за визуальные эффекты, рассказали о трудностях в работе над сериалом и о своих любимых сценах - среди них, например, та, в которой Король Ночи сбивает Визериона копьем и делает его частью своей огромной армии.

Также HBO опубликовал два новых проморолика. На первом видео под названием «Вместе» главные герои сериала готовятся к битве с белыми ходоками в Винтерфелле.

На втором ролике «Выживание» показаны сцены сражения, напуганная Арья Старк и Джон Сноу, который размышляет о том, как остановить войну.