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    Жизнь

    HBO показал, как создавались визуальные эффекты в «Игре престолов» и новые проморолики к восьмому сезону

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    HBO показал, как создавались визуальные эффекты в «Игре престолов» и новые проморолики к восьмому сезону

    За две недели до премьеры финального сезона «Игры престолов» HBO опубликовал два проморолика и видео о том, как создавались спецэффекты

    Всем поклонникам «Игры престолов» известно, что шоу из года в год становилось все масштабнее, а батальные сцены - все более впечатляющими (чего только стоит одна «битва бастардов). За каждым из кадров стоит кропотливая работа команды по визуальным эффектам. Оценить их работу предлагает HBO в новом ролике Inside Game of Thrones.

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    Члены съемочной группы Стив Каллбэк и Джо Байер, отвечавшие за визуальные эффекты, рассказали о трудностях в работе над сериалом и о своих любимых сценах - среди них, например, та, в которой Король Ночи сбивает Визериона копьем и делает его частью своей огромной армии.

    Также HBO опубликовал два новых проморолика. На первом видео под названием «Вместе» главные герои сериала готовятся к битве с белыми ходоками в Винтерфелле.

    На втором ролике «Выживание» показаны сцены сражения, напуганная Арья Старк и Джон Сноу, который размышляет о том, как остановить войну.

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