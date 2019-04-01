Экс-возлюбленную Джонни Деппа заметили на свидании с известным режиссером



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Эмбер Херд

До недавнего времени Херд встречалась с Вито Шнабелем

На минувших выходных 32-летнюю голливудскую актрису Эмбер Херд застали в компании 45-летнего аргентинского режиссера Андреса Мускетти. О романе пары заговорили в середине марта, когда вездесущие папарацци застукали их за поцелуями, однако ни Эмбер, ни Андрес пока официально не подтвердили свои отношения.

Это, впрочем, совсем не мешает им проводить вместе свободное время. Так, в воскресенье пара вышла на прогулку: предполагаемые влюбленные наслаждались солнечной погодой, попивая прохладительные напитки, заглянули в магазин Fred Segal, а затем отправились в кино. Как утверждают западные СМИ, накануне Андрес и Эмбер также вместе были замечены в гостях у друзей.

Для свидания Эмбер выбрала романтичный образ, нарядившись в платье с бежево-оранжевым флоральным принтом. Look звезда дополнила лоферами с вставками с леопардовым принтом и сумкой от Saint Laurent.

Напомним, до недавнего времени Херд встречалась с Вито Шнабелем - отношения с 32-летним владельцем арт-галереи в Швейцарии у актрисы начались в прошлом году.