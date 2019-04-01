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    Шоу-биз

    Экс-возлюбленную Джонни Деппа заметили на свидании с известным режиссером

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    Эмбер Херд - Экс-возлюбленную Джонни Деппа заметили на свидании с известным режиссером
    Эмбер Херд

    До недавнего времени Херд встречалась с Вито Шнабелем

    На минувших выходных 32-летнюю голливудскую актрису Эмбер Херд застали в компании 45-летнего аргентинского режиссера Андреса Мускетти. О романе пары заговорили в середине марта, когда вездесущие папарацци застукали их за поцелуями, однако ни Эмбер, ни Андрес пока официально не подтвердили свои отношения.

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    Экс-возлюбленную Джонни Деппа заметили на свидании с известным режиссером
    Экс-возлюбленную Джонни Деппа заметили на свидании с известным режиссером
    Экс-возлюбленную Джонни Деппа заметили на свидании с известным режиссером
    Экс-возлюбленную Джонни Деппа заметили на свидании с известным режиссером
    Экс-возлюбленную Джонни Деппа заметили на свидании с известным режиссером
    Экс-возлюбленную Джонни Деппа заметили на свидании с известным режиссером
    Экс-возлюбленную Джонни Деппа заметили на свидании с известным режиссером
    Экс-возлюбленную Джонни Деппа заметили на свидании с известным режиссером
    Экс-возлюбленную Джонни Деппа заметили на свидании с известным режиссером
    Экс-возлюбленную Джонни Деппа заметили на свидании с известным режиссером
    Экс-возлюбленную Джонни Деппа заметили на свидании с известным режиссером
    Экс-возлюбленную Джонни Деппа заметили на свидании с известным режиссером
    Экс-возлюбленную Джонни Деппа заметили на свидании с известным режиссером
    Экс-возлюбленную Джонни Деппа заметили на свидании с известным режиссером
    Экс-возлюбленную Джонни Деппа заметили на свидании с известным режиссером
    Экс-возлюбленную Джонни Деппа заметили на свидании с известным режиссером

    Это, впрочем, совсем не мешает им проводить вместе свободное время. Так, в воскресенье пара вышла на прогулку: предполагаемые влюбленные наслаждались солнечной погодой, попивая прохладительные напитки, заглянули в магазин Fred Segal, а затем отправились в кино. Как утверждают западные СМИ, накануне Андрес и Эмбер также вместе были замечены в гостях у друзей.

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    Для свидания Эмбер выбрала романтичный образ, нарядившись в платье с бежево-оранжевым флоральным принтом. Look звезда дополнила лоферами с вставками с леопардовым принтом и сумкой от Saint Laurent.

    Напомним, до недавнего времени Херд встречалась с Вито Шнабелем - отношения с 32-летним владельцем арт-галереи в Швейцарии у актрисы начались в прошлом году.

     

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