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    Шоу-биз

    Дэниэл Рэдклифф признался, что сыграет нового Росомаху

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    Дэниэл Рэдклифф&nbsp; - Дэниэл Рэдклифф признался, что сыграет нового Росомаху
    Дэниэл Рэдклифф 

    Официального подтверждения грядущего перезапуска франшизы не было

    Всеми любимый Гарри Поттер, в миру в миру известный как Дэниэл Рэдклифф, который в последнее время снимается только в артхаусных малобюджетных фильмах, внезапно спровоцировал бурные обсуждения в Сети. Отвечая на популярные запросы пользователей в поисковиках, ему достался вопрос «Является ли Дэниел Рэдклифф новым Росомахой?». Казалось бы, о чем вообще тут говорить, однако Дэниэл, неожиданно для всех, подтвердил слухи:

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    на весь екран згорнути
    Дэниэл Рэдклифф признался, что сыграет нового Росомаху
    Дэниэл Рэдклифф признался, что сыграет нового Росомаху
    Дэниэл Рэдклифф признался, что сыграет нового Росомаху
    Дэниэл Рэдклифф признался, что сыграет нового Росомаху
    Дэниэл Рэдклифф признался, что сыграет нового Росомаху
    Дэниэл Рэдклифф признался, что сыграет нового Росомаху
    Дэниэл Рэдклифф признался, что сыграет нового Росомаху
    Дэниэл Рэдклифф признался, что сыграет нового Росомаху
    Дэниэл Рэдклифф признался, что сыграет нового Росомаху
    Дэниэл Рэдклифф признался, что сыграет нового Росомаху
    Дэниэл Рэдклифф признался, что сыграет нового Росомаху
    Дэниэл Рэдклифф признался, что сыграет нового Росомаху
    Дэниэл Рэдклифф признался, что сыграет нового Росомаху
    Дэниэл Рэдклифф признался, что сыграет нового Росомаху
    Дэниэл Рэдклифф признался, что сыграет нового Росомаху
    Дэниэл Рэдклифф признался, что сыграет нового Росомаху

    «Будет новый фильм о Росомахе, который начинается с того, что у Хью Джекмана проблемы. А потом, когда он преодолевает их, это я. Так что да, я очень рад объявить об этом сейчас».

    Теперь все гадают, было ли высказывание Рэдклиффа троллингом или это действительно так. О перезапуске франшизы Marvel о Логане давно говорили в киношных кругах, но официального подтверждения грядущего проекта, уже без Хью Джекмана, до сих пор не было.

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