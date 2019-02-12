Дэниэл Рэдклифф признался, что сыграет нового Росомаху



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Дэниэл Рэдклифф

Официального подтверждения грядущего перезапуска франшизы не было

Всеми любимый Гарри Поттер, в миру в миру известный как Дэниэл Рэдклифф, который в последнее время снимается только в артхаусных малобюджетных фильмах, внезапно спровоцировал бурные обсуждения в Сети. Отвечая на популярные запросы пользователей в поисковиках, ему достался вопрос «Является ли Дэниел Рэдклифф новым Росомахой?». Казалось бы, о чем вообще тут говорить, однако Дэниэл, неожиданно для всех, подтвердил слухи:

«Будет новый фильм о Росомахе, который начинается с того, что у Хью Джекмана проблемы. А потом, когда он преодолевает их, это я. Так что да, я очень рад объявить об этом сейчас».

Теперь все гадают, было ли высказывание Рэдклиффа троллингом или это действительно так. О перезапуске франшизы Marvel о Логане давно говорили в киношных кругах, но официального подтверждения грядущего проекта, уже без Хью Джекмана, до сих пор не было.