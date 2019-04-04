Хилария Болдуин рассказала о пятой беременности: шансы на жизнь очень малы

Алек и Хилария Болдуин

alwaysbusymama.com

Радостная новость получила совершенно неожиданный оборот

Алек и Хилария Болдуин никогда не скрывали, что хотят иметь много детей и не собираются останавливаться на четырех. Несколько минут назад Хилария опубликовала в Instagram шокирующий пост: она объявила о пятой беременности, но вместо радости поклонники их пары теперь испытывают страх и волнение. Дело в том, что сердцебиение эмбриона очень слабое, и врачи, хотя и борятся за его жизнь, но советуют Хиларии готовиться к худшему.

«Хочу поделиться с вами тем, что, возможно, вскоре у меня случится выкидыш. Я всегда была очень честна с вами обо всем, что касается моей семьи, фигуры, беременностей... И эту тяжелую новость от вас скрывать я тоже не хочу только из-за того, что она негативная. Думаю, важно показывать не только красивую картинку, но и правду... Так как я сама помогаю людям научиться быть настоящими и открытыми... Я не испытываю смущения или стыда из-за того, что я делюсь с вами таким сокровенным. Я хочу помочь тем женщинам, которые переживали выкидыш. В первый триместр обычно все всё держат в секрете. Но я чувствую себя от этого подавленной. Я как бы должна показывать всем, что все нормально - но это совсем не так. Я больше не хочу притворяться. Надеюсь, вы меня понимаете.

Так вот, что происходит на данный момент: у эмбриона прослушивается сердцебиение, но оно очень слабое, и сам ребенок не развивается так, как должен. Так что сейчас мы просто ждем - и это самое тяжелое. Нет определенности... Но шансы на его жизнь очень и очень малы. Я уверена, что я и моя семья сможем пройти через этого, даже если этот период окажется очень тяжелым.

Мне помогают замечательные доктора, мои дорогие друзья, моя любящая семья... Мой муж и мои четверо здоровых детей помогают пройти все это вместе и не терять убеждения, что жизнь - это все же прекрасная штука», - написала Хилария Болдуин.

Напомним, Алек и Хилария Болдуин поженились 30 июня 2012 года. Супруги воспитывают четверых детей: 5-летнюю Кармен Габриэлу, 3-летнего Рафаэля Томаса, 2-летнего Леонардо Энджела и годовалого Ромео Алехандро. У Алека Болдуина также есть старшая дочь Айрленд от брака с актрисой Ким Бейсингер.

Джерело: Hello!