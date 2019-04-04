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    Шоу-биз

    Один из братьев Коэн снимет свою версию «Макбета»

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    Один из братьев Коэн снимет свою версию «Макбета»

    С Дензелом Вашингтоном и Фрэнсис Макдорманд

    Всего несколько лет прошло с прошлой киноадаптации бессмертной пьесы Шекспира  «Макбет». В 2015 году в постановке австралийского режиссера Джастина Курзеля главные роли исполнили Майкл Фассбендер и Марион Котийяр.

    За новую версию возьмется Джоэл Коэн, один из родственного дуэта режиссеров братьев Коэн. Сюжет классической шекспировской драмы вращается вокруг лорда и леди Макбет, которые устраивают заговор с целью убить короля Шотландии и занять его место на троне.

    Кажется, «Макбет» станет первым отдельным проектом Джоэла вне дуэта. Пока неизвестно, станет ли Коэн придерживаться классического сюжета и временных рамок или оформит его в современные декорации. Известно, что главные роли исполнят Франсес Макдорманд, жена режиссера, и Дензел Вашингтон.

    Джерело: Buro 24/7

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