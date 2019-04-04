Один из братьев Коэн снимет свою версию «Макбета»

С Дензелом Вашингтоном и Фрэнсис Макдорманд

Всего несколько лет прошло с прошлой киноадаптации бессмертной пьесы Шекспира «Макбет». В 2015 году в постановке австралийского режиссера Джастина Курзеля главные роли исполнили Майкл Фассбендер и Марион Котийяр.

За новую версию возьмется Джоэл Коэн, один из родственного дуэта режиссеров братьев Коэн. Сюжет классической шекспировской драмы вращается вокруг лорда и леди Макбет, которые устраивают заговор с целью убить короля Шотландии и занять его место на троне.

Кажется, «Макбет» станет первым отдельным проектом Джоэла вне дуэта. Пока неизвестно, станет ли Коэн придерживаться классического сюжета и временных рамок или оформит его в современные декорации. Известно, что главные роли исполнят Франсес Макдорманд, жена режиссера, и Дензел Вашингтон.