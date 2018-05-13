Хлое Кардашьян впервые показала дочку Тру

За месяц после дня рождения крошки Тру папарацци так и не удалось сфотографировать дочку Хлое Кардашьян и Тристана Томпсона

Не став томить общественность долгим ожиданием, Хлое сама представила малышку, опубликовав в Instagram видео, на котором впервые отчетливо видно девочку.

«Уже месяц, как я счастливая мама. Я люблю тебя, малышка!» – говорит Кардашьян малышке.

Чтобы подчеркнуть торжественность момента - девочке исполнился месяц, - она украсила щеку малышки цветком. На видео девочка заинтересованно смотрит в камеру. И, вполне возможно, вскоре заполнит весь Instagram мамы.

Первый видеоролик с очаровательной малышкой собрал уже более 17 миллионов просмотров и огромное количество лайков фоловеров.

Happy One Month True Публикация от Khloé (@khloekardashian) 12 Май 2018 в 5:37 PDT

Напомним, что малышка Тру родилась раньше срока - после известий об изменах бойфренда Тристана Томпсона у Хлое Кардашьян начались схватки. Несмотря на все увещевания сестер бросить изменника, Хлое решила сохранить семью и простить Томпсона.