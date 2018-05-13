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    Хлое Кардашьян впервые показала дочку Тру

    • Сьогодні, 08:02
    • Розсилка

    За месяц после дня рождения крошки Тру папарацци так и не удалось сфотографировать дочку Хлое Кардашьян и Тристана Томпсона

    Не став томить общественность долгим ожиданием, Хлое сама представила малышку, опубликовав в Instagram видео, на котором впервые отчетливо видно девочку.

    «Уже месяц, как я счастливая мама. Я люблю тебя, малышка!» –  говорит Кардашьян малышке.

    Чтобы подчеркнуть торжественность момента - девочке исполнился месяц, - она украсила щеку малышки цветком. На видео девочка заинтересованно смотрит в камеру. И, вполне возможно, вскоре заполнит весь Instagram мамы.

    Первый видеоролик с очаровательной малышкой собрал уже более 17 миллионов просмотров и огромное количество лайков фоловеров.

    Happy One Month True

    Публикация от Khloé (@khloekardashian)

    Напомним, что малышка Тру родилась раньше срока - после известий об изменах бойфренда Тристана Томпсона у Хлое Кардашьян начались схватки. Несмотря на все увещевания сестер бросить изменника, Хлое решила сохранить семью и простить Томпсона. 

    Джерело: Hello!

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