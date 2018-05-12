Глиттер вместо одежды: сеть захлестнул провокационный тренд
- Сьогодні, 16:37
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Розсилка
К лету стал популярным новый бьюти-тренд: девушки начали покрывать обнаженные тела блестками
Вдохновившись опытом Ким Кардашьян, когда она в рамках рекламной кампании предстала без одежды, а ее тело было усыпано блестками, девушки стали все чаще прибегать к летней тенденции, заменив летние майки и шорты блестками и камнями.
Glitter Butts был назван новейшим бьюти-трендом лета 2018 года. И, хотя данный способ предстать перед публикой не подойдет многим - это очередной способ выделиться из общей массы самым ярким способом.
Тенденцию летнего боди-арта впервые заметили на американском фестивале Coachella в апреле. Многие девушки посещали фестиваль музыки и искусства в Калифорнии в «одежде» из глиттера. Некоторые расписывали блестками не только грудь, но и ягодицы.
Сейчас уже создана целая коллекция бренда Go Get Glitter, которая имеет большую популярность в сети. Производитель предлагает покупателям украшать свое тело блестящей краской и камнями. На странице в Instagram бренд приводит примеры, как можно наносить боди-арт и ярко выглядеть на фестивалях.
«Мы все выступаем за то, чтобы быть творческими, свободными и любить свое тело. Это сообщение, которое мы хотели донести людям, когда создавали эту коллекцию красок», – рассказала соучредитель бренда Софи Леви.
Визажисты умело прикрывают обнаженное тело рисунками, однако эпатажность и пикантность образов молодых девушек иногда не только впечатляет, но и шокирует.
Джерело: 24tv.ua