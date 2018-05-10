Кендалл Дженнер снялась в элегантной фотосессии для глянца

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Кендалл Дженнер

Звезда подиумов рассказала, как на ее психическое состояние влияет насыщенный рабочий график

Популярная 22-летняя модель Кендалл Дженнер, младшая сестра Ким Кардашьян, стала главной героиней июньского выпуска американского Elle. В интервью изданию Кендалл рассказала о своих приступах тревоги, об отношениях с младшей сестрой и о всеобщей зависимости от смартфонов.

«Интересно, что с тех пор, как я призналась о том, что страдала от приступов тревоги, многие люди, которые тоже находятся в центре внимания, приходили ко мне и говорили: «Боже мой, я ведь тоже!» Это как целое сообщество», – признается модель.

Дженнер начала практиковать трансцендентальную медитацию, а вечерами иногда смотрит сериалы: «Когда я уже засыпаю, я обычно включаю «Парней из Трейлер Парка», тупой сериал, но я его люблю».

Также Дженнер поделилась своими эмоциями по поводу того, что ее младшая сестра Кайли недавно стала мамой: «Это, конечно, немного странно, что твоя младшая сестра стала мамой раньше тебя. Я не ожидала, что так получится. Но это прекрасно. Кендалл призналась, что материнство смягчило Кайли: «Это сблизило нас. Мы всегда были очень близки, но мы все время «бодались». Материнство сделало ее более любящей по отношению ко мне».

Кендалл также поделилась своими мыслями по поводу современной проблемы – зависимости от смартфонов: «Это зависимость, как наркотик. Когда я обедаю с друзьями и замечаю кого-то, кто смотрит в телефон, я вижу, что они не пишут что-то важное и не проверяют почту, они просто сидят в Instagram и Twitter. Это действительно раздражает меня. Я говорю: «Боже мой, неужели тебе обязательно видеть все, что делают остальные! Ты же не дома в кровати сидишь. Я стараюсь не быть тем человеком, который живет в своем телефоне».

Джерело: Сегодня