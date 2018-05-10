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    Кендалл Дженнер снялась в элегантной фотосессии для глянца

    • Сьогодні, 22:14
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    Кендалл Дженнер
    Кендалл Дженнер

    Звезда подиумов рассказала, как на ее психическое состояние влияет насыщенный рабочий график

    Популярная 22-летняя модель Кендалл Дженнер, младшая сестра Ким Кардашьян, стала главной героиней июньского выпуска американского Elle. В интервью изданию Кендалл рассказала о своих приступах тревоги, об отношениях с младшей сестрой и о всеобщей зависимости от смартфонов.

    «Интересно, что с тех пор, как я призналась о том, что страдала от приступов тревоги, многие люди, которые тоже находятся в центре внимания, приходили ко мне и говорили: «Боже мой, я ведь тоже!» Это как целое сообщество», – признается модель.

    Дженнер начала практиковать трансцендентальную медитацию, а вечерами иногда смотрит сериалы: «Когда я уже засыпаю, я обычно включаю «Парней из Трейлер Парка», тупой сериал, но я его люблю».

    Также Дженнер поделилась своими эмоциями по поводу того, что ее младшая сестра Кайли недавно стала мамой: «Это, конечно, немного странно, что твоя младшая сестра стала мамой раньше тебя. Я не ожидала, что так получится. Но это прекрасно. Кендалл призналась, что материнство смягчило Кайли: «Это сблизило нас. Мы всегда были очень близки, но мы все время «бодались». Материнство сделало ее более любящей по отношению ко мне».

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    Кендалл Дженнер снялась в элегантной фотосессии для глянца
    Кендалл Дженнер снялась в элегантной фотосессии для глянца
    Кендалл Дженнер снялась в элегантной фотосессии для глянца
    Кендалл Дженнер снялась в элегантной фотосессии для глянца
    Кендалл Дженнер снялась в элегантной фотосессии для глянца
    Кендалл Дженнер снялась в элегантной фотосессии для глянца

    Кендалл также поделилась своими мыслями по поводу современной проблемы – зависимости от смартфонов: «Это зависимость, как наркотик. Когда я обедаю с друзьями и замечаю кого-то, кто смотрит в телефон, я вижу, что они не пишут что-то важное и не проверяют почту, они просто сидят в Instagram и Twitter. Это действительно раздражает меня. Я говорю: «Боже мой, неужели тебе обязательно видеть все, что делают остальные! Ты же не дома в кровати сидишь. Я стараюсь не быть тем человеком, который живет в своем телефоне».

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    Джерело: Сегодня

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