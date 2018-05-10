  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
    Шоу-биз

    Кайли Дженнер приучает трехмесячную дочь к роскошным дизайнерским вещам

    • Сьогодні, 17:52
    • Розсилка

    Семейство Кардашьян-Дженнер стремительно растет

    Рожденные с золотой ложкой во рту и обожающие роскошь во всех проявлениях сестры стараются привить любовь к дорогим вещам и своим детям.

    Какие баснословные суммы тратит на гардероб своих детей Ким Кардашьян, давно стало притчей во языцах. Младшая сестра Ким, Кайли Дженнер, родившая первенца в феврале этого года, намерена ни в чем от нее не отставать.

    Ей не жалко расстаться с суммой с тремя нолями, чтобы пополнить гардероб своей новорожденной дочери. Сегодня Кайли опубликовала обновку малышки Сторми - кроссовки Giuseppe Zanotti стоимостью одну тысячу долларов за пару. 

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Кайли Дженнер приучает трехмесячную дочь к роскошным дизайнерским вещам
    Кайли Дженнер приучает трехмесячную дочь к роскошным дизайнерским вещам

    Впрочем, осуждать Кайли не за что. На что еще ей спускать свои многомиллионные счета, как не на любимое чадо. Заработки 20-летней реалити-звезды стремительно растут - за один рекламный пост в Instagram она получает около миллиона долларов. Пополняет ее бюджет и линия косметики Kylie Cosmetics. За первые полтора года после старта продаж бьюти-компания принесла Кайли 420 миллионов долларов. 



    Джерело: Hello!

    Читайте також
    знаменитости дети звезд Кардашьян
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ