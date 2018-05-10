Кайли Дженнер приучает трехмесячную дочь к роскошным дизайнерским вещам

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Семейство Кардашьян-Дженнер стремительно растет

Рожденные с золотой ложкой во рту и обожающие роскошь во всех проявлениях сестры стараются привить любовь к дорогим вещам и своим детям.

Какие баснословные суммы тратит на гардероб своих детей Ким Кардашьян, давно стало притчей во языцах. Младшая сестра Ким, Кайли Дженнер, родившая первенца в феврале этого года, намерена ни в чем от нее не отставать.

Ей не жалко расстаться с суммой с тремя нолями, чтобы пополнить гардероб своей новорожденной дочери. Сегодня Кайли опубликовала обновку малышки Сторми - кроссовки Giuseppe Zanotti стоимостью одну тысячу долларов за пару.

Впрочем, осуждать Кайли не за что. На что еще ей спускать свои многомиллионные счета, как не на любимое чадо. Заработки 20-летней реалити-звезды стремительно растут - за один рекламный пост в Instagram она получает около миллиона долларов. Пополняет ее бюджет и линия косметики Kylie Cosmetics. За первые полтора года после старта продаж бьюти-компания принесла Кайли 420 миллионов долларов.









Джерело: Hello!