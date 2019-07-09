Хлои Кардашьян объяснила, почему купила Bentley годовалой дочери



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Хлои Кардашьян с дочкой instagram.com/khloekardashian

35-летняя звезда ни в чем не отказывает годовалой дочери. У малышки даже уже есть собственный автомобиль

Хлоя Кардашьян балует Тру Томпсон дорогими подарками. Недавно она показала своим поклонникам новое приобретение для малышки — розовую переливающуюся машину Bentley для детей. На видео, которое опубликовала бизнесвумен, девочка сидела в роскошном авто и играла в нем.

«Мне очень весело с ней», — подписала ролик Хлои.

Впрочем, не все пользователи оценили сюрприз сестры Ким Кардашьян для своей дочери. Подписчики писали звезде негативные комментарии и обвиняли ее в том, что она такими поступками испортит девочку.

«Мне очень нравится ваша семья, но мы уже устали от того, как вы сорите деньгами на материальные вещи. Это очень грустно», «Классно! Еще одна Кардашьян на Bentley», «Кажется, вы даже не замечаете, как ваши расходы выглядят со стороны», — писали пользователи Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Khloé (@khloekardashian) 6 Июл 2019 в 5:28 PDT

Хлои не тоже стала молчать — она ответила на негативные комментарии: «Это просто игрушка. Мне кажется, у вас не должно возникать грустных мыслей при виде, как моя дочь играет. В другом случае — мне очень жаль, что вы так думаете. Хороших выходных и фокусируйте на вещах, которые доставляют вам удовольствие».

Теледива также дополнила, что она не против того, чтобы испортить дочь. «Да, я порчу дочь своими дорогими подарками. Она также растет с ценностями, взглядами, уважением и самолюбием. Мы работаем очень много, чтобы тратить деньги на то, что мы хотим».

Джерело: graziamagazine.ru