Венсан Кассель показал фото с дочерьми от Беллуччи



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Венсан Кассель и Тина Кунаки instagram.com/vincentcassel/

В комментарии к снимку актер назвал себя самым счастливым человеком

52-летний французский актер Венсан Кассель в этом году стал многодетным отцом. Его 22-летняя жена Тина Кунаки родила ему третьего ребенка, а если говорить точнее, то третью девочку. Ее назвали Амазони в честь одноименной реки.

От предыдущего брака с моделью Моникой Беллуччи у актера есть две дочери. Несмотря на то, что у него новая семья, о них актер совсем не забывает.

Накануне в своем блоге Кассель опубликовал забавное фото со старшими дочерьми – Девой и Леони. На снимке отец с девочками наслаждаются масками для лица. Фото актер дополнил короткой, но милой фразой.

«Самый счастливый человек на свете», – прокомментировал свой пост французский артист.

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