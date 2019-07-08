Бритни Спирс продемонстрировала шпагат в воздухе (фотофакт)



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Бритни Спирс instagram.com/britneyspears

37-летняя певица находится в прекрасной физической форме и с радостью это демонстрирует

Популярная певица Бритни Спирс часто демонстрирует свою спортивную фигуру и вдохновляет поклонников изменять себя к лучшему. Так, недавно в своем Instagram артистка удивила неожиданным кадром – на фото поп-дива «зависла» над землей в воздушном шпагате.

«В мире есть столько вещей, за которые можно быть благодарной. Прыгаю от радости», – подписала фото Бритни.





instagram.com/britneyspears

Возможно, «летать» от счастья ей помогает любовь, ведь Спирс встречается с младшим на 13 лет красавчиком – манекенщиком Сэмом Асгари. После того, как певица встретила своего избранника, она полностью отказалась от алкоголя, начала следить за своим питанием и активно заниматься спортом.

Джерело: 1+1