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    Шоу-биз

    Бритни Спирс продемонстрировала шпагат в воздухе (фотофакт)

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    Бритни Спирс - Бритни Спирс продемонстрировала шпагат в воздухе (фотофакт)
    Бритни Спирс
    instagram.com/britneyspears

    37-летняя певица находится в прекрасной физической форме и с радостью это демонстрирует

    Популярная певица Бритни Спирс часто демонстрирует свою спортивную фигуру и вдохновляет поклонников изменять себя к лучшему. Так, недавно в своем Instagram артистка удивила неожиданным кадром – на фото поп-дива «зависла» над землей в воздушном шпагате.

    «В мире есть столько вещей, за которые можно быть благодарной. Прыгаю от радости», – подписала фото Бритни. 


    instagram.com/britneyspears

    instagram.com/britneyspears

    Возможно, «летать» от счастья ей помогает любовь, ведь Спирс встречается с младшим на 13 лет красавчиком – манекенщиком Сэмом Асгари. После того, как певица встретила своего избранника, она полностью отказалась от алкоголя, начала следить за своим питанием и активно заниматься спортом.

    Джерело: 1+1

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