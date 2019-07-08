Виктория Бекхэм снялась топлес для обложки глянца



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Виктория Бекхэм

Звезда порадовала поклонников новыми фото

45-летняя Виктория Бекхэм поучаствовала в смелой и стильной фотосессии для обложки глянца. Она стала звездой юбилейного, сорокового номера выпуска Vogue Germany.

Виктория позировала для снимков топлес. На фото она стоит, обернувшись вполоборота. Ее грудь прикрывает клетчатый черно-белый пиджак, другой одежды на звезде не видно.

Остальные фото для журнала выполнены в черно-белой гамме. Бывшая певица поделилась ими в Instagram.

В этом месяце Дэвид и Виктория отмечают 20-летие со дня свадьбы. Дети трогательно поздравили их с праздником. Минувшие выходные супруги весело развлекались на музыкальном фестивале. А сейчас они отправились в романтическую поездку в Париж.

Читайте также: Лилия Ребрик показала все свои прелести на пляже в Болгарии