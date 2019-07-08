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    Жизнь

    Виктория Бекхэм снялась топлес для обложки глянца

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    Виктория Бекхэм - Виктория Бекхэм снялась топлес для обложки глянца
    Виктория Бекхэм

    Звезда порадовала поклонников новыми фото

    45-летняя Виктория Бекхэм поучаствовала в смелой и стильной фотосессии для обложки глянца. Она стала звездой юбилейного, сорокового номера выпуска Vogue Germany.

    Виктория позировала для снимков топлес. На фото она стоит, обернувшись вполоборота. Ее грудь прикрывает клетчатый черно-белый пиджак, другой одежды на звезде не видно.

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    Виктория Бекхэм снялась топлес для обложки глянца
    Виктория Бекхэм снялась топлес для обложки глянца
    Виктория Бекхэм снялась топлес для обложки глянца
    Виктория Бекхэм снялась топлес для обложки глянца
    Виктория Бекхэм снялась топлес для обложки глянца
    Виктория Бекхэм снялась топлес для обложки глянца
    Виктория Бекхэм снялась топлес для обложки глянца
    Виктория Бекхэм снялась топлес для обложки глянца
    Виктория Бекхэм снялась топлес для обложки глянца
    Виктория Бекхэм снялась топлес для обложки глянца
    Виктория Бекхэм снялась топлес для обложки глянца
    Виктория Бекхэм снялась топлес для обложки глянца

    Остальные фото для журнала выполнены в черно-белой гамме. Бывшая певица поделилась ими в Instagram.

    В этом месяце Дэвид и Виктория отмечают 20-летие со дня свадьбы. Дети трогательно поздравили их с праздником. Минувшие выходные супруги весело развлекались на музыкальном фестивале. А сейчас они отправились в романтическую поездку в Париж.

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