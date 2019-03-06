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    Жизнь

    Холли Берри показала огромную татуировку на спине

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    Холли Берри - Холли Берри показала огромную татуировку на спине
    Холли Берри

    Холли Берри выложила в Instagram снимок, на котором позирует топлес на кухне во время приготовления яичницы

    Знаменитая актриса повернута к зрителю спиной, демонстрируя новую татуировку. 

    «Ну и кто скажет, что я не русалка?» -подписала фото Холли.

    Берри не большая фанатка татуировок, до этого много раз признавалась, что считает чистую кожу намного красивее и сексуальнее.
    instagram.com/halleberry
    instagram.com/halleberry
    Однако одна тайная татуировка у актрисы есть — на ягодицах Холли красуется подсолнух, на месте которого раньше было имя ее первого мужа Дэвида Джастиса. После развода буквы пришлось в срочном порядке забивать рисунком.

    Джерело: Hello!

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