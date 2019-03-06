Холли Берри показала огромную татуировку на спине



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Холли Берри

Холли Берри выложила в Instagram снимок, на котором позирует топлес на кухне во время приготовления яичницы

Знаменитая актриса повернута к зрителю спиной, демонстрируя новую татуировку.

«Ну и кто скажет, что я не русалка?» -подписала фото Холли.

instagram.com/halleberry Берри не большая фанатка татуировок, до этого много раз признавалась, что считает чистую кожу намного красивее и сексуальнее.

Однако одна тайная татуировка у актрисы есть — на ягодицах Холли красуется подсолнух, на месте которого раньше было имя ее первого мужа Дэвида Джастиса. После развода буквы пришлось в срочном порядке забивать рисунком.

Джерело: Hello!