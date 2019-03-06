Эмили Ратаковски похвасталась снимком без макияжа



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Эмили Ратаковски instagram.com/emrata

Новая муза Versace в очередной раз доказала, что красивым девушкам макияж не требуется

Эмили Ратаковски с завидной регулярностью демонстрирует в Instagram идеальную фигуру — в одежде и без. На этот раз 27-летняя модель решила показать, как выглядит без макияжа. Эмили опубликовала снимок, на котором позировала в сарафане в горошек. На ее лице не было ни грамма тона, туши и помады. При этом ее кожа выглядела сияющей, здоровой и без единой морщинки.

Несмотря на то, что модель никак не прокомментировала кадр, это не помешало подписчиками восторгаться ее натуральной красотой и свежестью.

Журналисты часто спрашивают Эмили о том, как она держит себя в форме и ухаживает за кожей. В одном из интервью модель призналась, что большое внимание уделяет питанию — отсюда красивые формы и здоровая кожа. Также модель призналась, что не любит сладкое, поэтому ей и не приходится себя в чем-либо ограничивать.

«Я очень люблю круассаны и улитки с изюмом, поэтому с утра всегда позволяю себе одну булочку с любимым черным кофе. Я не из тех, кто ест пачками чипсы и конфеты, но на завтрак позволяю себе что-то сладкое. Каждый день чувствую потребность в железе, поэтому всегда на обед съедаю сочный стейк с салатом. Не вижу смысла ограничивать себя в этой еде. Чистый белок и клетчатка — залог красивой кожи, фигуры и здоровья», — рассказала Ратаковски.

Джерело: graziamagazine.ru