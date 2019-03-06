Королева 70-х Мариса Беренсон в объективе модных фотографов: яркие фото



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Красотка, модель и актриса - стала настоящей иконой стиля тех времен

Виттория Мариса Скиапарелли Беренсон – именно её фотографии украшали обложки американского глянца в 1970-х.

Её путь в шоу-бизнес начинался с работы фотомодели а в 1967 году состоялся дебют Марисы в кино – она снялась в сериале «Коронет Блю».

Затем, после трёхлетнего перерыва, за неполных четыре года (1971—1975) снялась в трёх классических экранизациях 1970-х годов — «Смерть в Венеции» Лукино Висконти(1971), «Кабаре» Боба Фосса (1972) и «Барри Линдон» Стэнли Кубрика(1975).

Роль Натальи Ландауэр — изысканно-простодушной наследницы богатого еврейского торговца, живущей в Берлине в эпоху установления нацистской диктатуры и первых еврейских погромов («Кабаре») — принесла Марисе Беренсон премию Национального совета кинокритиков США за 1972 год в категории «лучшая актриса второго плана».

Однако наиболее известная и популярная у зрителей роль Беренсон — «трагическая красавица» леди Линдон из кубриковского «Барри Линдона» — была встречена рецензентами, не желавшими признавать серьёзные актёрские способности за слишком успешной фотомоделью, несправедливо холодно. Общее отношение профессиональных критиков к выбору Марисы Беренсон на роль леди Линдон подытожил Винсент Кэнбииз The New York Times: «Мариса Беренсон идеально подходит к своим костюмам и парикам»

Всего в её послужном киносписке около 70 ролей, а за роль в фильме «Кабаре» она получила сразу несколько призов. А ещё Мариса Беренсон – икона 1970-х и образец богемного образа жизни.









Джерело: Культурология