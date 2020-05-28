Художник показал, как выглядели бы звезды если бы у их лица были идеальные пропорции



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Художник-самоучка Даниель Атагуа решил проверить, как изменятся знаменитости, если к ним применить правило золотого сечения

Художник подгоняет лица знаменитостей под шаблон идеала и показывает, как это их меняет

Может показаться, что лица многих знаменитостей — это идеал во плоти. Однако при проверке оказывается, что их красота заключается вовсе не в идеальных пропорциях. Художник-самоучка Даниель Атагуа показал, какими были бы лица звёзд, если бы они соответствовали золотому сечению. Для этого Даниель примеряет к ним шаблон «идеального лица», после чего подгоняет черты лица знаменитых красавиц под него. А затем сравнивает результаты с исходной картинкой.

Художник-самоучка Даниель Атагуа решил проверить, как изменятся знаменитости, если к ним применить правило золотого сечения. Для этого Даниель нашёл шаблон лица, который соответствует принципам золотого сечения. Художник накладывает его на лицо звезды, а затем подгоняет черты к этому идеалу.

Кроме знаменитостей Даниель также подгоняет под идеалы мультяшных персонажей

Принцип здесь такой же, как и с людьми. Даниель выбирает персонажа, а затем накладывает на его лицо трафарет. Затем он подгоняет черты персонажа под идеал — иногда ему приходится подрисовывать мелкие детали вроде ресниц или контура носа.