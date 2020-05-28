Фотографии котов, которые точно знают, как развеселить своего хозяина



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Стоит только коту или кошке скорчить мордочку, необычно усесться или зацепить когтем что-то не то, как хозяева тут же начинают умиляться их неуклюжести

Коты — главные поставщики серотонина для своих хозяев и всех окружающих. Своим мурчанием они разгонят любую хандру, но эти хвостатые товарищи хороши не только своей мимимишностью, но и некоторой неуклюжестью. Несмотря на то, что кошачьи чрезвычайно грациозные и благородные животные, с ними тоже иногда случаются маленькие происшествия.

Стоит только коту или кошке скорчить мордочку, необычно усесться или зацепить когтем что-то не то, как хозяева тут же начинают умиляться их неуклюжести, а потом безжалостно фотографируют.

«Я 15 минут искала своего кота», «Он постоянно заворачивает уши, а нам приходится возвращать их на место», «Потерял своего кота, а потом случайно его обнаружил», «С моим котом невозможно нормально сфотографироваться», «Кошка моей сестры поклоняется какому-то кошачьему божеству», - подписывают фото пользователи сети.