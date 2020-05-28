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    Жизнь

    Фотографии котов, которые точно знают, как развеселить своего хозяина

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    Фотографии котов, которые точно знают, как развеселить своего хозяина

    Стоит только коту или кошке скорчить мордочку, необычно усесться или зацепить когтем что-то не то, как хозяева тут же начинают умиляться их неуклюжести

    Коты — главные поставщики серотонина для своих хозяев и всех окружающих. Своим мурчанием они разгонят любую хандру, но эти хвостатые товарищи хороши не только своей мимимишностью, но и некоторой неуклюжестью. Несмотря на то, что кошачьи чрезвычайно грациозные и благородные животные, с ними тоже иногда случаются маленькие происшествия.

     Стоит только коту или кошке скорчить мордочку, необычно усесться или зацепить когтем что-то не то, как хозяева тут же начинают умиляться их неуклюжести, а потом безжалостно фотографируют.

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    Фотографии котов, которые точно знают, как развеселить своего хозяина
    Фотографии котов, которые точно знают, как развеселить своего хозяина
    Фотографии котов, которые точно знают, как развеселить своего хозяина
    Фотографии котов, которые точно знают, как развеселить своего хозяина
    Фотографии котов, которые точно знают, как развеселить своего хозяина
    Фотографии котов, которые точно знают, как развеселить своего хозяина
    Фотографии котов, которые точно знают, как развеселить своего хозяина
    Фотографии котов, которые точно знают, как развеселить своего хозяина
    Фотографии котов, которые точно знают, как развеселить своего хозяина
    Фотографии котов, которые точно знают, как развеселить своего хозяина
    Фотографии котов, которые точно знают, как развеселить своего хозяина
    Фотографии котов, которые точно знают, как развеселить своего хозяина
    Фотографии котов, которые точно знают, как развеселить своего хозяина
    Фотографии котов, которые точно знают, как развеселить своего хозяина
    Фотографии котов, которые точно знают, как развеселить своего хозяина

    «Я 15 минут искала своего кота»,  «Он постоянно заворачивает уши, а нам приходится возвращать их на место», «Потерял своего кота, а потом случайно его обнаружил», «С моим котом невозможно нормально сфотографироваться», «Кошка моей сестры поклоняется какому-то кошачьему божеству», - подписывают фото пользователи сети.

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