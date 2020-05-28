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    Жизнь

    Ким Кардашьян без белья устроила провокационную фотосессию

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    <p>39-летняя инстадива Ким Кардашьян оказалась в центре внимания благодаря своим формам</p> <div></div> - Ким Кардашьян без белья устроила провокационную фотосессию

    39-летняя инстадива Ким Кардашьян оказалась в центре внимания благодаря своим формам

    instagram.com/kimkardashian/

    Инстадива шокировала вызывающим нарядом, продемонстрировавшим все прелести ее фигуры

    Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» - 39-летняя Ким Кардашьян - вновь проигнорировала просьбы супруга, 42-летнего хип-хоп- исполнителя Канье Уэста, не выкладывать в личном блоге откровенных снимков. Знаменитость удивила многомиллионную аудиторию горячими фото.

    На снимках, сделанных в домашней обстановке, Ким предстала в откровенном образе. Кардашьян позирует в комплекте пастельного розового оттенка, который состоит из ультракороткой юбки с разрезом на бедре и микротопа, открывающего грудь. Наряд настолько облегающий, что под ним угадывается полное отсутствие нижнего белья. Эффектный аутфит знаменитость подчеркнула прозрачными босоножками на каблуке и большими серьгами-перьями.

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    Ким Кардашьян без белья устроила провокационную фотосессию
    Ким Кардашьян без белья устроила провокационную фотосессию
    Ким Кардашьян без белья устроила провокационную фотосессию
    instagram.com/kimkardashian/

    Фанаты восхищенно оценили выдающиеся снимки. «Просто вау!», «Такая горячая!», «Я хочу одеться точно также!», «Секси, впрочем, как и всегда», - не смогли сдержать восторга они.

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