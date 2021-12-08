  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус
    Жизнь

    Худрук ансамбля Вирского признался, что обсуждал с Елизаветой II больше часа

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Народный артист Украины Мирослав Вантух и Елизавета II - Худрук ансамбля Вирского признался, что обсуждал с Елизаветой II больше часа
    Народный артист Украины Мирослав Вантух и Елизавета II

    По словам Вантуха, Елизавета II – очень умная женщина

    Народный артист Украины Мирослав Вантух, который уже 43 года возглавляет Национальный заслуженный ансамбль танца имени Павла Вирского, в интервью на канале Live рассказал, что королева Великобритании Елизавета II дважды была на их концерте.

    По словам Вантуха, Елизавета II – очень умная женщина.

    «Я с ней полтора часа разговаривал об искусстве и культуре. Она разбиралась в искусстве. Она мне говорила: «Ну вот расскажите: как вы этого добиваетесь? Сколько в день работаете? А как вы подбираете артистов?» Безусловно, очень интересная женщина, я колоссальное удовольствие получил», – признался он.

    Напомним, ансамбль имени Вирского был основан в 1961 году. Художественным руководителем коллектива с 1978 года является Мирослав Вантух.

    Ранее сообщалось, что посиневшие руки 95-летней Елизаветы II ужаснули британцев.

    На днях Елизавета II приняла начальника штаба обороны Великобритании в Виндзорском замке. Генерал сообщил, что уходит со своего поста уже в этом месяце. Аудиенция прошла в штатном режиме, однако многих удивили снимки королевы.

    В кадре у Елизаветы II сильно посиневшие руки. Общественность была шокирована снимками, многие ту же забеспокоились о самочувствии королевы. Ведь еще в прошлом месяце она была госпитализирована для проведения обследования.

    Читайте также: У Елизаветы II есть тайный ход из дворца в бар
    Теги: знаменитости Королева Елизавета II
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Худрук ансамбля Вирского признался, что обсуждал с Елизаветой II больше часа