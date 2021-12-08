Худрук ансамбля Вирского признался, что обсуждал с Елизаветой II больше часа

По словам Вантуха, Елизавета II – очень умная женщина

Народный артист Украины Мирослав Вантух, который уже 43 года возглавляет Национальный заслуженный ансамбль танца имени Павла Вирского, в интервью на канале Live рассказал, что королева Великобритании Елизавета II дважды была на их концерте.

По словам Вантуха, Елизавета II – очень умная женщина.

«Я с ней полтора часа разговаривал об искусстве и культуре. Она разбиралась в искусстве. Она мне говорила: «Ну вот расскажите: как вы этого добиваетесь? Сколько в день работаете? А как вы подбираете артистов?» Безусловно, очень интересная женщина, я колоссальное удовольствие получил», – признался он.

Напомним, ансамбль имени Вирского был основан в 1961 году. Художественным руководителем коллектива с 1978 года является Мирослав Вантух.

Ранее сообщалось, что посиневшие руки 95-летней Елизаветы II ужаснули британцев.

На днях Елизавета II приняла начальника штаба обороны Великобритании в Виндзорском замке. Генерал сообщил, что уходит со своего поста уже в этом месяце. Аудиенция прошла в штатном режиме, однако многих удивили снимки королевы.

В кадре у Елизаветы II сильно посиневшие руки. Общественность была шокирована снимками, многие ту же забеспокоились о самочувствии королевы. Ведь еще в прошлом месяце она была госпитализирована для проведения обследования.

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