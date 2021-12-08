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    85-летнего отца Гордона перепутали с Рокфеллером (фото)

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    Дмитрий Гордон вместе с отцом и американский богач Дэвид Рокфеллер - 85-летнего отца Гордона перепутали с Рокфеллером (фото)
    Дмитрий Гордон вместе с отцом и американский богач Дэвид Рокфеллер
    instagram.com/gordondmytro/

    Подписчики Гордона не поскупились на теплые слова в комментариях

    Украинский телеведущий Дмитрий Гордон в своем Инстаграме опубликовал фото со своим отцом, 85-летним Ильей Яковлевичем Гордоном.

    «Моему папе сегодня 85 лет. Спасибо ему за меня! Дай бог, чтобы все мы как можно дольше оставались детьми», – написал он под фото.

    instagram.com/gordondmytro/
    instagram.com/gordondmytro/

    Подписчики Гордона не поскупились на теплые слова в комментариях, а некторым показалось, что телеведущий позирует на фото вместе с Дэвидом Рокфеллером – знаменитым американским банкиром.

    «Здоровья и многие лета!», «Я сперва подумал на мгновение, что это Вы и Дэвид Рокфеллер», «Отцу респект, здоровья и долгих лет», «Какой Папа Огонь», «Крепкого Здоровья !», «Спокойствия на Душе за родных и близких», – пишут в комментариях пользователи сети.

    Ранее Дмитрий Гордон показал свою шевелюру 31-летней давности.

    На своей странице в Инстаграме звезда опубликовал снимок, который был сделан в 1990 году. На черно-белом фото юный Дмитрий, которого уже все давно привыкли видеть полностью бритоголовым, предстает перед камерой с густой шевелюрой. Он позирует в белой рубашке с галстуком.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес курьез
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    85-летнего отца Гордона перепутали с Рокфеллером (фото)