85-летнего отца Гордона перепутали с Рокфеллером (фото)

Подписчики Гордона не поскупились на теплые слова в комментариях

Украинский телеведущий Дмитрий Гордон в своем Инстаграме опубликовал фото со своим отцом, 85-летним Ильей Яковлевичем Гордоном.

«Моему папе сегодня 85 лет. Спасибо ему за меня! Дай бог, чтобы все мы как можно дольше оставались детьми», – написал он под фото.

instagram.com/gordondmytro/

Подписчики Гордона не поскупились на теплые слова в комментариях, а некторым показалось, что телеведущий позирует на фото вместе с Дэвидом Рокфеллером – знаменитым американским банкиром.

«Здоровья и многие лета!», «Я сперва подумал на мгновение, что это Вы и Дэвид Рокфеллер», «Отцу респект, здоровья и долгих лет», «Какой Папа Огонь», «Крепкого Здоровья !», «Спокойствия на Душе за родных и близких», – пишут в комментариях пользователи сети.

Ранее Дмитрий Гордон показал свою шевелюру 31-летней давности.

На своей странице в Инстаграме звезда опубликовал снимок, который был сделан в 1990 году. На черно-белом фото юный Дмитрий, которого уже все давно привыкли видеть полностью бритоголовым, предстает перед камерой с густой шевелюрой. Он позирует в белой рубашке с галстуком.