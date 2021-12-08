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    Хирург назвал стоимость вероятных пластических операций Софии Ротару

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    София Ротару - Хирург назвал стоимость вероятных пластических операций Софии Ротару
    София Ротару
    instagram.com/sofiarotaru.official/

    Сама Ротару отрицает любые изменения во внешности

    Хирург Максимильян Абозин в интервью Popcornnews назвал цену пластических операций, которые, по его мнению, предположительно, делала легендарная украинская певица София Ротару.

    Врач считает, что упругая кожа и отсутствие морщин на лице 74-летней артистки – результат хирургического и косметологического вмешательства. По его словам, общая стоимость подобных процедур варьируется от 900 тысяч до двух миллионов рублей в зависимости от квалификации специалиста.

    «SMAS – от $2,5 до $5,5 тысяч. Веки круговые – от $1000 до $2800, подтяжка верхней трети лица – от $1200 до $4200. Бывают индивиды, у которых стоимость еще больше», – высказался Абозин в беседе с журналистами.

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    Хирург назвал стоимость вероятных пластических операций Софии Ротару
    Хирург назвал стоимость вероятных пластических операций Софии Ротару
    Хирург назвал стоимость вероятных пластических операций Софии Ротару
    Хирург назвал стоимость вероятных пластических операций Софии Ротару
    Хирург назвал стоимость вероятных пластических операций Софии Ротару
    Хирург назвал стоимость вероятных пластических операций Софии Ротару
    Хирург назвал стоимость вероятных пластических операций Софии Ротару
    Хирург назвал стоимость вероятных пластических операций Софии Ротару
    Хирург назвал стоимость вероятных пластических операций Софии Ротару
    Хирург назвал стоимость вероятных пластических операций Софии Ротару
    instagram.com/sofiarotaru.official/

    Сама Ротару отрицает любые изменения во внешности посредством пластики. Знаменитость утверждает, что секрет ее красоты в здоровом образе жизни.

    Ранее концертный директор Софии Ротару объяснил, почему у певицы трясутся руки.

    Трясущиеся руки исполнительницы хита «Червона рута» впервые заметили на ее выступлении в Берлине.

    «Я видел этот ролик, который все обсуждают. Он снят во время недавнего корпоратива в Германии. Руки дрожат, да. Но не от болезни, у Софии Михайловны нет никакого Паркинсона, как пишут в соцсетях», – заявил Сергей.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес София Ротару
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    Хирург назвал стоимость вероятных пластических операций Софии Ротару