Хирург назвал стоимость вероятных пластических операций Софии Ротару

Сама Ротару отрицает любые изменения во внешности

Хирург Максимильян Абозин в интервью Popcornnews назвал цену пластических операций, которые, по его мнению, предположительно, делала легендарная украинская певица София Ротару.

Врач считает, что упругая кожа и отсутствие морщин на лице 74-летней артистки – результат хирургического и косметологического вмешательства. По его словам, общая стоимость подобных процедур варьируется от 900 тысяч до двух миллионов рублей в зависимости от квалификации специалиста.

«SMAS – от $2,5 до $5,5 тысяч. Веки круговые – от $1000 до $2800, подтяжка верхней трети лица – от $1200 до $4200. Бывают индивиды, у которых стоимость еще больше», – высказался Абозин в беседе с журналистами.

Сама Ротару отрицает любые изменения во внешности посредством пластики. Знаменитость утверждает, что секрет ее красоты в здоровом образе жизни.

Ранее концертный директор Софии Ротару объяснил, почему у певицы трясутся руки.

Трясущиеся руки исполнительницы хита «Червона рута» впервые заметили на ее выступлении в Берлине.

«Я видел этот ролик, который все обсуждают. Он снят во время недавнего корпоратива в Германии. Руки дрожат, да. Но не от болезни, у Софии Михайловны нет никакого Паркинсона, как пишут в соцсетях», – заявил Сергей.