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    «Всем, кто завидует». Зеленский выложил спортивное фото и возмутил украинцев

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    В соцсети раскритиковали президента за того, что он отдыхает, пока Россия готовит наступление на Украину Фото: Инстаграм Владимира Зеленского - «Всем, кто завидует». Зеленский выложил спортивное фото и возмутил украинцев

    В соцсети раскритиковали президента за того, что он отдыхает, пока Россия готовит наступление на Украину

    Фото: Инстаграм Владимира Зеленского

    В комментариях украинцы возмущались, что Зеленский игнорирует важные общественно-политические проблемы

    Президент Украины Владимир Зеленский в своем Инстаграме выложил новое фото, где позирует на фоне спортивных тренажеров.

    «Доброе утро всем!!! Друзьям и завидующим)», – такими словами Зеленский подписал фотографию.

    Фото: Инстаграм Владимира Зеленского
    Фото: Инстаграм Владимира Зеленского

    Под комментариями к этому посту украинцы не только выражали восхищение спортивными достижениями президента, но также возмущались тем, что Зеленский игнорирует важные общественно-политические проблемы.

    «Пока Путин и Байден договариваются, наш президент релаксирует», «Вам теперь не позавидуешь», «Почему завидовать? Потому что в нашем государстве ничего не меняется?», «В спортзал за тысячу гривен сходил?», «Россия готовит наступление на Украину, а между тем Володя…», «Страна умирает, а он фоточки выкладывает», – так прокомментировали фото пользователи Instagram.

    Ранее Зеленский показал, с кем занимается утром спортом.

    Оказывается, компанию Зеленскому в утренних занятиях спортом составляет волшебный мохнатый пес породы самоед. Президент подписал фото забавной подписью: «Кто-то тренируется, а кто-то отдыхает) Доброе утро Всем!».

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    Теги: знаменитости Владимир Зеленский курьез
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    «Всем, кто завидует». Зеленский выложил спортивное фото и возмутил украинцев