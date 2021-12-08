«Всем, кто завидует». Зеленский выложил спортивное фото и возмутил украинцев

В соцсети раскритиковали президента за того, что он отдыхает, пока Россия готовит наступление на Украину

В комментариях украинцы возмущались, что Зеленский игнорирует важные общественно-политические проблемы

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Инстаграме выложил новое фото, где позирует на фоне спортивных тренажеров.

«Доброе утро всем!!! Друзьям и завидующим)», – такими словами Зеленский подписал фотографию.

Фото: Инстаграм Владимира Зеленского

Под комментариями к этому посту украинцы не только выражали восхищение спортивными достижениями президента, но также возмущались тем, что Зеленский игнорирует важные общественно-политические проблемы.

«Пока Путин и Байден договариваются, наш президент релаксирует», «Вам теперь не позавидуешь», «Почему завидовать? Потому что в нашем государстве ничего не меняется?», «В спортзал за тысячу гривен сходил?», «Россия готовит наступление на Украину, а между тем Володя…», «Страна умирает, а он фоточки выкладывает», – так прокомментировали фото пользователи Instagram.

Ранее Зеленский показал, с кем занимается утром спортом.

Оказывается, компанию Зеленскому в утренних занятиях спортом составляет волшебный мохнатый пес породы самоед. Президент подписал фото забавной подписью: «Кто-то тренируется, а кто-то отдыхает) Доброе утро Всем!».