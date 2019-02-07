Инсайдеры раскрыли место проживания дочери Владимира Кличко и Хейден Панеттьери



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Владимир Кличко, Хайден Панеттьери и дочь Кайю

По информации приближенного источника. 4-летняя малышка переехала в Украину

Американская актриса Хейден Панеттьери, которая в августе прошлого года разорвала помолвку с Владимиром Кличко, согласилась, чтобы их дочь жила вместе с отцом.

Как сообщил источник, приближенный к экс-паре, сейчас 4-летняя Кайя-Евдокия проживает вместе с Владимиром Кличко в Украине. Воспитывать девочку ему помогает мать.

«Она знает, что быть ребенку вместе с ней сейчас – не лучшее решение для Кайи. Это печальная ситуация», - прокомментировал источник, пишет US Magazine.

Инсайдер добавил, что Хейден не проводит сейчас много времени с девочкой и сознательно согласилась на то, чтобы ее воспитывал экс-жених.

Напомним, что Хейден Панеттьери после разрыва отношений с Владимиром Кличко, которые длились девять лет, закрутила роман с актером Брайаном Хикерсоном.

Но поклонники до сих пор любуются совместными снимками Кличко и Хейден. Некоторые из них вы можете увидеть прямо сейчас.

Джерело: ТСН