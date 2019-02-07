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    Жизнь

    Инсайдеры раскрыли место проживания дочери Владимира Кличко и Хейден Панеттьери

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    <span>Владимир Кличко, Хайден Панеттьери и дочь Кайю</span> - Инсайдеры раскрыли место проживания дочери Владимира Кличко и Хейден Панеттьери
    Владимир Кличко, Хайден Панеттьери и дочь Кайю

    По информации приближенного источника. 4-летняя малышка переехала в Украину

    Американская актриса Хейден Панеттьери, которая в августе прошлого года разорвала помолвку с Владимиром Кличко, согласилась, чтобы их дочь жила вместе с отцом.

    Как сообщил источник, приближенный к экс-паре, сейчас 4-летняя Кайя-Евдокия проживает вместе с Владимиром Кличко в Украине. Воспитывать девочку ему помогает мать. 

    «Она знает, что быть ребенку вместе с ней сейчас – не лучшее решение для Кайи. Это печальная ситуация», - прокомментировал источник, пишет US Magazine.

    Инсайдер добавил, что Хейден не проводит сейчас много времени с девочкой и сознательно согласилась на то, чтобы ее воспитывал экс-жених. 

    Напомним, что Хейден Панеттьери после разрыва отношений с Владимиром Кличко, которые длились девять лет, закрутила роман с актером Брайаном Хикерсоном.

    Но поклонники до сих пор любуются совместными снимками Кличко и Хейден. Некоторые из них вы можете увидеть прямо сейчас.

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    Джерело: ТСН

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