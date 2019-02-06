«Слишком много белых!»: организаторов премии «Оскар» критикуют за общее фото номинантов



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Всего «Оскар» за главную роль получали четыре темнокожих актера и одна актриса

Общее фото номинантов на «Оскар» - не единственная традиция, которая соблюдается в этом году. Обвинения в расизме тоже кочуют за Американской академией киноискусств из сезона в сезон. 170 претендентов на статуэтки 91-й церемонии «Оскар» собрались для совместного фото, а активисты тем временем собрались в соцсетях, чтобы посчитать количество чернокожих номинантов. Надо ли говорить, что результат их разочаровал? «На снимке столько белых, что мне пришлось уменьшить яркость экрана и надеть солнцезащитные очки, чтобы что-то разглядеть»; «Я знал, что черных будет мало, но чтобы настолько плохо…», - сокрушались в Твиттере.

Одного взгляда на общее фото людям хватило, чтобы высмеять речь президента Академии Джона Бэйли, отметившего прогресс премии: «Заметьте, в этом году среди номинантов рекордное число женщин. Конечно, еще не поровну с мужчинами, нам есть над чем работать. Гендерное, расовое и этническое равенство - вопрос ко всей киноиндустрии, не только к Академии».

В 2015-м по такому поводу в тренды вышел хештег #OscarsSoWhite: тогда во всех главных номинациях второй год подряд были сплошь актеры с ослепительно-белой кожей. В общей сложности «Оскар» за главную роль получали четыре темнокожих актера и одна актриса, а за роль второго плана – пять актеров и семь актрис. Дальше статистика еще беднее: со статуэтками в руках с премии уходили всего пять латиноамериканцев и три азиата.