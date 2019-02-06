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    Жизнь

    Анджелина Джоли шокировала своей худобой во время визита в Бангладеш

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    Анджелина Джоли - Анджелина Джоли шокировала своей худобой во время визита в Бангладеш
    Анджелина Джоли

    Поклонники обеспокоены внешним видом голливудской красотки

    Известная своей любовью к благотворительности Анджелина Джоли вчера прибыла в Бангладеш с гуманитарной миссией. 43-летняя актриса посетила лагерь мусульман рохинджа в качестве посла ООН по делам беженцев и выступила с речью о необходимости привлечь внимание к кризису в стране и оказать помощь жителям лагеря.

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    Анджелина Джоли шокировала своей худобой во время визита в Бангладеш
    Анджелина Джоли шокировала своей худобой во время визита в Бангладеш
    Анджелина Джоли шокировала своей худобой во время визита в Бангладеш
    Анджелина Джоли шокировала своей худобой во время визита в Бангладеш
    Анджелина Джоли шокировала своей худобой во время визита в Бангладеш
    Анджелина Джоли шокировала своей худобой во время визита в Бангладеш
    Анджелина Джоли шокировала своей худобой во время визита в Бангладеш
    Анджелина Джоли шокировала своей худобой во время визита в Бангладеш

    Помимо условий жизни беженцев, людей в соцсетях шокировал внешний вид самой Джоли: многие отметили, что на фотографиях актриса выглядит изможденной, а ее ноги еще никогда не были настолько худыми.

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