Регина Тодоренко и Влад Топалов показали, как выглядят в 4 утра на руках с маленьким сыном



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Регина Тодоренко и Влад Топалов Cosmopolitan

Молодые родители решили, что наконец пришло время показать их малыша. Пусть пока и не совсем так, как ожидалось

Регина Тодоренко и Влад Топалов долго не рассказывали о том, что ждут ребенка, потом о том, что обручились и поженились. Ожидалось, что и первого снимка с сыном поклонники будут ждать продолжительное время, но несколько минут назад на Instagram-странице музыканта появилось фото с малышом.

«Вот так мы выглядим в 4 утра... И в 5, и в 6. А если серьезно! То это - кайф. Никогда не думал, что буду с такой радостью вставать и отмывать *******. Веселье!»,- так подписал забавный снимок Влад Топалов.





Влад Топалов с сыном

Напомним, Тодоренко и Топалов познакомились летом 2017-го во время совместной работы в театре, осенью появились первые слухи об их романе, зимой - первые совместные фотографии в социальных сетях. Уже весной влюбленные подтвердили статус своих отношений и начали выкладывать совместные романтичные фотографии в сеть. 25 октября Влад и Регина узаконили свои отношения. На камерной свадьбе присутствовали только близкие друзья и родственники. 5 декабря родился их сын.

Джерело: Hello!