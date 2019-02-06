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    Жизнь

    Регина Тодоренко и Влад Топалов показали, как выглядят в 4 утра на руках с маленьким сыном

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    Регина Тодоренко и Влад Топалов - Регина Тодоренко и Влад Топалов показали, как выглядят в 4 утра на руках с маленьким сыном
    Регина Тодоренко и Влад Топалов
    Cosmopolitan

    Молодые родители решили, что наконец пришло время показать их малыша. Пусть пока и не совсем так, как ожидалось

    Регина Тодоренко и Влад Топалов долго не рассказывали о том, что ждут ребенка, потом о том, что обручились и поженились. Ожидалось, что и первого снимка с сыном поклонники будут ждать продолжительное время, но несколько минут назад на Instagram-странице музыканта появилось фото с малышом.

    «Вот так мы выглядим в 4 утра... И в 5, и в 6. А если серьезно! То это - кайф. Никогда не думал, что буду с такой радостью вставать и отмывать *******. Веселье!»,- так подписал забавный снимок Влад Топалов.


    Влад Топалов с сыном

    Влад Топалов с сыном

    Напомним, Тодоренко и Топалов познакомились летом 2017-го во время совместной работы в театре, осенью появились первые слухи об их романе, зимой - первые совместные фотографии в социальных сетях. Уже весной влюбленные подтвердили статус своих отношений и начали выкладывать совместные романтичные фотографии в сеть. 25 октября Влад и Регина узаконили свои отношения. На камерной свадьбе присутствовали только близкие друзья и родственники. 5 декабря родился их сын.

    Джерело: Hello!

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