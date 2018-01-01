Ирина Билык призналась, что кушает колбасу втайне от мужа

Популярная украинская певица рассказала о запретах супруга

Украинская певица Ирина Билык призналась, что ей бывает стыдно за свои слабости. В прямом эфире «Ранку з Україною» певица сделала невероятное признание. По словам артистки, когда приезжает ее супруг Аслан, ей бывает несладко. Супруг популярной украинский певицы следит за ее фигурой и запрещает ей употреблять соль, молоко,



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Ирина Билык с супругом Асланом

Популярная украинская певица рассказала о запретах супруга

Украинская певица Ирина Билык призналась, что ей бывает стыдно за свои слабости.

В прямом эфире «Ранку з Україною» певица сделала невероятное признание. По словам артистки, когда приезжает ее супруг Аслан, ей бывает несладко. Супруг популярной украинский певицы следит за ее фигурой и запрещает ей употреблять соль, молоко, сладости.

Но тяжелее всего Ирине живется без «колбаски».

«Аслан же вообще этого не ест. И мне так стыдно, когда он приезжает, я где-то прячусь, кусочек съедаю, чтобы он не подумал, что я неправильная жена», – рассказала Ирина Билык.

Также артистка рассказала о кулинарных талантах своего двухлетнего сына Табриза. По словам Ирины, он очень любит экспериментировать с продуктами.

«Даешь ему котлетку, кашку, а он берет и наливает туда сладкий чай, все перемешивает, может еще яблоко добавить. На наш вопрос: «Что ты делаешь?», он отвечает: «Я знаю, что делаю», - отметила Билык.