  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
    Жизнь

    Ирина Билык призналась, что кушает колбасу втайне от мужа

    Популярная украинская певица рассказала о запретах супруга
    Украинская певица Ирина Билык призналась, что ей бывает стыдно за свои слабости. В прямом эфире «Ранку з Україною» певица сделала невероятное признание. По словам артистки, когда приезжает ее супруг  Аслан, ей бывает несладко. Супруг популярной украинский певицы следит за ее фигурой и запрещает ей употреблять соль, молоко,
    • Сьогодні, 14:05
    • Розсилка
    Ирина Билык с супругом Асланом
    Ирина Билык с супругом Асланом

    Популярная украинская певица рассказала о запретах супруга

    Украинская певица Ирина Билык призналась, что ей бывает стыдно за свои слабости.

    В прямом эфире «Ранку з Україною» певица сделала невероятное признание. По словам артистки, когда приезжает ее супруг  Аслан, ей бывает несладко. Супруг популярной украинский певицы следит за ее фигурой и запрещает ей употреблять соль, молоко, сладости.

    Но тяжелее всего Ирине живется без «колбаски».

    «Аслан же вообще этого не ест. И мне так стыдно, когда он приезжает, я где-то прячусь, кусочек съедаю, чтобы он не подумал, что я неправильная жена», – рассказала Ирина Билык.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Ирина Билык призналась, что кушает колбасу втайне от мужа
    Ирина Билык призналась, что кушает колбасу втайне от мужа
    Ирина Билык призналась, что кушает колбасу втайне от мужа
    Ирина Билык призналась, что кушает колбасу втайне от мужа

    Также артистка рассказала о кулинарных талантах своего двухлетнего сына Табриза. По словам Ирины, он очень любит экспериментировать с продуктами.

     «Даешь ему котлетку, кашку, а он берет и наливает туда сладкий чай, все перемешивает, может еще яблоко добавить. На наш вопрос: «Что ты делаешь?», он отвечает: «Я знаю, что делаю», - отметила Билык. 

    Читайте також
    Ірина Білик Украинская музыка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ