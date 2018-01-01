Радикалы намерены сорвать концерт Ирины Билык во Львове

Певицу вынуждают публично признать, что Россия является страной-агрессором

В ходе всеукраинского концертного тура певицы Ирины Билык 6 марта она должна выступить во Львове. Однако радикально настроенные активисты намерены сорвать это шоу. Последние направили письмо руководству театра оперы и балета, в котором запланировано выступление певицы. В сообщении певицу обвиняют в том, что она принимала участие в юбилейном



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Ирина Билык

Певицу вынуждают публично признать, что Россия является страной-агрессором

В ходе всеукраинского концертного тура певицы Ирины Билык 6 марта она должна выступить во Львове. Однако радикально настроенные активисты намерены сорвать это шоу. Последние направили письмо руководству театра оперы и балета, в котором запланировано выступление певицы. В сообщении певицу обвиняют в том, что она принимала участие в юбилейном концерте Филиппа Киркорова «в Кремлевском дворце, фактически возле места, где принимаются решения о войне против нашего государства».

При этом радикалы уточняют, что Билык должна заявить публично, что Россия – это страна-агрессор, а Крым и Донбасс – это Украина.

Продюсер певицы пообещал в ближайшие дни дать официальный ответ на такое заявление активистов.

Напомним, это уже не первые попытки радикалов сорвать концерт Ирины Билык. 19 марта певица планирует выступить в одесском театре Музкомедии. Уже сегодня поступают заявления о том, что ее концерт будет сорван. Одним из противников будущего концерта является активист «Правого сеткора» Сергей Стерненко, который так объясняет свою позицию: «Я, конечно, все понимаю. Шоу-бизнес – это, в первую очередь, все-таки бизнес. Деньги, ничего личного. Но, по моему мнению, достоинство и уважение к самим себе должны стоять выше любых денег. Тем более, что после всех скандалов Билык не принесла извинений украинцам, а только отгавкивалась в стиле «сам дурак».

Тем не менее пресса напоминает, что летом прошлого года в одном из ресторанов Одессы концерт Билык все же состоялся. Несмотря на попытки его сорвать со стороны радикалов: произошли столкновения полиции и активистов.

Джерело: Вести