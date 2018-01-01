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    Ирину Федишин раскритиковали за выступление на «Голосі країни»

    Артистка развернула к себе всех четверых судей проекта
    Известная украинская певица Ирина Федишин напоролась на острую критику со стороны пользователей социальных сетей после выступления на вокальном шоу «Голос країни». Артистку обвинили в навязчивом пиаре на телевидении. Многие отмечают, что певице не место среди остальных участников шоу, пишет «Главком». В ходе слепых
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 12:33
    • Розсилка
    Ирина Федишин
    Ирина Федишин

    Артистка развернула к себе всех четверых судей проекта

    Известная украинская певица Ирина Федишин напоролась на острую критику со стороны пользователей социальных сетей после выступления на вокальном шоу «Голос країни». Артистку обвинили в навязчивом пиаре на телевидении. Многие отмечают, что певице не место среди остальных участников шоу, пишет «Главком».

    В ходе слепых прослушиваний «Голоса країни» Федишин исполнила свою песню «Малесенькі долоньки». Все четыре члена жюри развернулись к певице. В итоге Федишин выбрала для дальнейшего участия в проекте команду Джамалы и отметила, что будет выступать в шоу на правах обычного конкурсанта.

    В свою очередь зрители проекта «Голос країни» бурно отреагировали на появление уже известной певицы на вокальном конкурсе. Многие подчеркнули, что таким образом звезды, которые пользуются популярностью в стране, занимают чьи-то места и не дают раскрыться молодым исполнителям, а их участие в шоу является очередной попыткой «пропиариться».

    «Зачем превращать проект в площадку для своей рекламы?» - возмутились поклонники шоу.

    Сама же Федишин ответила на такие замечания короткой фразой «А где Винник?», намекая на то, что уже популярным исполнителям на сцене вокального проекта делать нечего.

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    Голос країни Украинская музыка певица Ирина Федишин
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