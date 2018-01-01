Лидер The Вйо извинился за скандал во время Нацотборана на «Евровидение»

Артист оказался неготов к очень низким оценкам жюри

Фронтмен популярной группы The Вйо Мирослав Кувалдин принес свои извинения за неподобающее поведение во время Национального отбора на «Евровидение». Во время объявления результатов голосования певец позволил себе агрессивные возгласы в адрес других участников, пишет «Главком». «Друзья, очень переживаю и хочу

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Артист оказался неготов к очень низким оценкам жюри

Фронтмен популярной группы The Вйо Мирослав Кувалдин принес свои извинения за неподобающее поведение во время Национального отбора на «Евровидение». Во время объявления результатов голосования певец позволил себе агрессивные возгласы в адрес других участников, пишет «Главком».

«Друзья, очень переживаю и хочу извиниться за свою позорную реакцию на национальном отборе «Евровидения». Она никак не касалась ни судейства (в жюри сидят настоящие профессионалы своего дела), ни конкурсантов (состав участников был очень сильный и разноплановый – все молодцы). Джамала, Евгений Филатов, Константин Дмитриев, Сергей Притула – простите, ничего личного (думал это будет весело, а получилось, что нахамил)», - написал Кувалдин в Facebook.

Как уточнил артист, он не сдержал эмоции из-за того, что его выступление получило чрезвычайно низкие оценки. «Лично я оказался не готов к низкой оценки нашего коллектива. Это мои личные проблемы. Сегодня же пойду к психологу проговаривать это все. И еще раз извините. Зрителям и слушателям спасибо за поддержку! Жизнь продолжается! Желаю всем хорошего шоу и пусть победят лучшие!» - подытожил певец.

Громкие высказывания Кувалдина возникли в связи с тем, как один из судей Евгений Филатов высказался о выступлении конкурсанта Constantine. И когда судья отметил, что в композиции последнего очень хороший припев, который запоминается, Кувалдин попросил жюри напеть его. И в ответ на такой вызов Джамала с легкостью исполнила просьбу лидера The Вйо.