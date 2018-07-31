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    Жизнь

    Ирина Федишин с супругом отпраздновали годовщину свадьбы

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    Ирина Федишин с супругом Виталием - Ирина Федишин с супругом отпраздновали годовщину свадьбы
    Ирина Федишин с супругом Виталием

    Певица поделилась своими воспоминаниями в соцсети

    Украинская певица Ирина Федишин отпраздновала с мужем 12 лет совместной жизни.

    «Уже 12 лет, как мы поженились! 12 лет мы постоянно находимся вместе! И днем и ночью! Любовь и работа очень сильно переплелись! Я невероятно счастлива, что у меня такой красивый, умный, заботливый и любящий муж! Он живет мной и нашей семьей! Чувствую себя самой лучшей возле тебя, Виталик! Единственное, чему нам надо еще научиться - находить больше времени для отдыха! Я по-настоящему счастлива! Потому что у меня уже двое невероятных деток! Моя семья - это мой крепкий фундамент, который окрыляет меня! Благодарю Бога за все, что есть моей жизни!» - написала в Facebook Федишин и опубликовала трогательную семейную фотографию.

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