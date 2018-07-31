Олегу Виннику - 45: История успеха и самые яркие фото любимца всех украинских женщин

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Олег Винник

Сегодня, 31 июля, феномен украинской сцены, покоритель женских сердец и самый обаятельный член жюри «Х-фактора» Олег Винник отмечает свой 45-й день рождения

Олег Винник родился 31 июля 1973 года в селе Вербовка Черкасской области. Уже в детские и юношеские годы он осваивал любимое дело — играл на электрогитаре, пел, участвовал в художественной самодеятельности.

После долгих попыток творчески реализовать себя на родине, Олегу представилась возможность пройти стажировку в Германии, и он ею воспользовался. В немецком городе Люнебург Винник исполнял партии в опере «Тоска» и оперетте «Паганини», затем переехал в Гамбург, где продолжил учебу и усовершенствовал свои навыки вокала. Дальнейшие творческие шаги певец делал уже в жанре мюзикла: он играл в постановках «Целуй меня, Кэт», «Горбун из Нотр-Дама», «Отверженные», «Элизабет».

В 2011 году Олег Винник вернулся в Украину, чтобы сосредоточиться на поп-карьере, и не пожалел. Именно здесь певец обрел небывалую славу, которая началась с песни «Счастье».

А его песня «Нино» в 2016 году стала лидером хит-парада на радио «Русское Радио Украина».

Авторские композиции быстро нашли отклик в сердцах украинских слушателей, а концерты Винника по всей Украине стали собирать полные залы. Спустя несколько лет активной работы Олег Винник стал самым востребованным и дорогим артистом Украины.

Любовь зрителей стала настолько велика, что в 2017 году Олега Винника пригласили в одно из самых масштабных вокальных шоу Украины, в котором он занял одно из судейских мест.

Буквально каждый телеканал начал бороться за право пригласить в утренний эфир Олега Винника в качестве гостя или предложить ему главную роль в новогоднем огоньке для того, что бы рейтинги поднялись до небес.

Артист стал желанным гостем радиоэфиров и фестивалей, а его песни зазвучали даже в самых отдаленных местах Украины. Ну а концерты в маленьких городах становились настоящим праздником для всех близлежащих сел. Ведь поклонницы готовы продать даже самую любимую корову, что бы попасть на концерт кумира. Стоит отметить, что и Винник готов выйти на сцену в любом состоянии и радовать поклонников своими хитами.

Стоит отметить, что даже смерть 80-летней мамы артиста не стала причиной отмены гастрольного тура.

Несмотря на то, что фанаты Винника вряд ли обиделись бы на своего кумира в случае отмены выступления, концерт в Тернополе все-таки состоялся и был посвящен маме Винника.

«Мама всегда была веселым человеком, душой компании, любила петь. В последнее время она сильно болела. Пару дней назад сказала мне: не переживай, мне уже лучше, но мои дни подходят. А еще пожелала, чтобы я всегда был здоров, счастлив и никогда не отменял ни одного концерта в своей жизни. Поэтому сегодня все песни я буду петь для своей матери», - прокомментировал певец.

Кроме песен, конечно же, поклонники и журналисты всегда интересовались личной жизнью артиста. И несмотря на то, что Винник предпочитал максимально ограничить свою семью от лишнего внимания прессы, украинским СМИ удалось раскрыть некоторые секреты. Выяснилось, что женой Олега Винника является его бэк-вокалистка, известная под сценическим именем Таюне.

Блондинка всегда рядом с любимым на концертах, хотя и находится в тени его славы. Впрочем, вне сцены односельчане знают ее как жену Олега - Таисию Сватко.

«Этот человек отдал всю свою жизнь мне. Человек без которого не было бы Олега Винника. Не было бы! Она, кстати, у меня тоже очень талантливая. Это моя любимая», - так описывал свою вторую половину Винник в одном из телевизионных интервью.

Кстати, 45-летний артист совершенно не расстраивается из-за того, что так быстро летят года.

«Я никогда не думал о том, что год от года старею. Наоборот – наслаждаюсь каждым днем. Скажу больше: меня никогда не посещали мысли о том, как было бы прекрасно вернуться на 10 или 20 лет назад. Неинтересно проживать по-другому то, что уже было. Принимаю как дар каждый год, потому что это новый опыт. Так что нет – не страдаю по этому поводу. У меня все классно!» - отметил Винник в недавнем интервью.

Мало того, артиста совершенно не смущают мимические морщинки и он не готов обращаться в косметологические клиники.

«Если уколы красоты позволяют человеку комфортнее себя чувствовать, почему нет? Хотя здоровый образ жизни, отсутствие вредных привычек и использование кремов – это, мне кажется, более приемлемый вариант. Ботокс и подтяжка лица все равно заметны. Смотрю на своих коллег по шоубизу – и сразу вижу, кто был у пластического хирурга, а кто к жизни относился умнее», - отмечает певец.