Даша Астафьева снялась в откровенной фотосессии



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Украинская певица все чаще радует поклонником сексапильными снимками

Популярная певица, модель и актриса Даша Астафьева взбудоражила мужскую половину поклонников новой интимной фотосесссией.

На снимках звезда запечатлена в полупрозрачном нижнем белье и чувственных позах.

Стоит отметить, что артистка смело демонстрирует свои прелести на подоконнике и балконе. Автором пикантного фотосета стала девушка под никнеймом nickyashika в Instagram.

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