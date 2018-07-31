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    Шоу-биз

    Даша Астафьева снялась в откровенной фотосессии

    • Розсилка
    Даша Астафьева снялась в откровенной фотосессии

    Украинская певица все чаще радует поклонником сексапильными снимками

    Популярная певица, модель и актриса Даша Астафьева взбудоражила мужскую половину поклонников новой интимной фотосесссией.

    На снимках звезда запечатлена в полупрозрачном нижнем белье и чувственных позах.

    Стоит отметить, что артистка смело демонстрирует свои прелести на подоконнике и балконе. Автором пикантного фотосета стала девушка под никнеймом nickyashika в Instagram.

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    Даша Астафьева снялась в откровенной фотосессии
    Даша Астафьева снялась в откровенной фотосессии
    Даша Астафьева снялась в откровенной фотосессии

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