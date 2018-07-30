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    Шоу-биз

    Анастасия Приходько собирается покинуть сцену и уйти в политику

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    Анастасия Приходько - Анастасия Приходько собирается покинуть сцену и уйти в политику
    Анастасия Приходько

    Украинская певица и волонтер ошарашила меломанов новостью о том, что готова стать политическим деятелем

    Анастасия Приходько заявила что является одним из организаторов нового общественно-политического движения, название которого пока не озвучили.  По словам артистки над созданием нового движения Приходько работала вместе с заместителем командира Украинской добровольческой армии (УДА) и командиром 8-го отдельного батальона "Аратта" Андреем Гергертом.

    «В состав нашей команды будут входить добровольцы, волонтеры. И мы заявим об этом движении. У нас очень большие амбиции», - отметила Приходько в эфире телеканала Эспрессо.TV.

    По словам исполнительницы, она не собирается совмещать карьеру певицы и политика одновременно.

    «Скажу откровенно, я не буду петь. Нельзя быть на двух стульях. Политик должен быть политиком, он должен четко делать свое дело. Как можно совместить? Здесь ты выходишь, делаешь одни дела, а тут выходишь петь. Это не может так быть. Или я пою, или я в политике. Два варианта не подходят», – подчеркнула Приходько.

    Напомним, что ранее стало известно о том, что Анастасия Приходько подала в суд на команду Петра Порошенко. Причиной иска стало то, что певицу сняли видеоролике, скрыв тот факт, что видео будет рекламой политической партии.

    Украинская музыка Анастасія Приходько
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