Анастасия Приходько собирается покинуть сцену и уйти в политику

Украинская певица и волонтер ошарашила меломанов новостью о том, что готова стать политическим деятелем

Анастасия Приходько заявила что является одним из организаторов нового общественно-политического движения, название которого пока не озвучили. По словам артистки над созданием нового движения Приходько работала вместе с заместителем командира Украинской добровольческой армии (УДА) и командиром 8-го отдельного батальона "Аратта" Андреем Гергертом.

«В состав нашей команды будут входить добровольцы, волонтеры. И мы заявим об этом движении. У нас очень большие амбиции», - отметила Приходько в эфире телеканала Эспрессо.TV.

По словам исполнительницы, она не собирается совмещать карьеру певицы и политика одновременно.

«Скажу откровенно, я не буду петь. Нельзя быть на двух стульях. Политик должен быть политиком, он должен четко делать свое дело. Как можно совместить? Здесь ты выходишь, делаешь одни дела, а тут выходишь петь. Это не может так быть. Или я пою, или я в политике. Два варианта не подходят», – подчеркнула Приходько.

Напомним, что ранее стало известно о том, что Анастасия Приходько подала в суд на команду Петра Порошенко. Причиной иска стало то, что певицу сняли видеоролике, скрыв тот факт, что видео будет рекламой политической партии.