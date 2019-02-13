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    Жизнь

    Ирма Витовская кардинально сменила цвет волос ради нового сериала

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    Ирма Витовская - Ирма Витовская кардинально сменила цвет волос ради нового сериала
    Ирма Витовская
    Socionics.org

    Украинская актриса появилась в новом амплуа на Всеукраинский общественный форум «Открытый диалог»

    Заслуженная артистка Украины Ирма Витовскаяудивила присутствующих необычным внешним видом – вместо блондинки, которой привыкли видеть ее поклонники, на форуме появилась брюнетка.

    Дело в том, что сейчас актриса снимается в сериале Нового канала «Подорожники». Ее персонаж Сусанна имеет черные волосы, и для съемок актрисе специально подобрали роскошный парик. В нем она и приехала на мероприятие.

    «У меня было полтора часа, чтобы выступить на форуме и вернуться на съемочную площадку, – рассказывает Ирма Витовская. – Времени мало, поэтому решила остаться в образе Сусанны. Я говорила о сериалах, производстве, питчинге, о квотировании. Рассказала, что квоты сейчас начали работать, и я сама только со съемочной площадки. В доказательство даже сняла свой парик».

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    Ирма Витовская кардинально сменила цвет волос ради нового сериала
    Ирма Витовская кардинально сменила цвет волос ради нового сериала
    Ирма Витовская кардинально сменила цвет волос ради нового сериала

    Как отметила во время выступления Ирма Витовская, «Подорожники» – первый за последние 11 лет ее карьеры украиноязычный сериал.

    Напомним, в сериале актриса играет одну из главных ролей. По сюжету, ее героиня – жена итальянского шеф-повара, и они открывают в Украине свой ресторан. В эфире Нового канала комедийный сериал «Подорожники» выйдет уже осенью этого года.

     

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