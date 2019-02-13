Ирма Витовская кардинально сменила цвет волос ради нового сериала



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Ирма Витовская Socionics.org

Украинская актриса появилась в новом амплуа на Всеукраинский общественный форум «Открытый диалог»

Заслуженная артистка Украины Ирма Витовскаяудивила присутствующих необычным внешним видом – вместо блондинки, которой привыкли видеть ее поклонники, на форуме появилась брюнетка.

Дело в том, что сейчас актриса снимается в сериале Нового канала «Подорожники». Ее персонаж Сусанна имеет черные волосы, и для съемок актрисе специально подобрали роскошный парик. В нем она и приехала на мероприятие.

«У меня было полтора часа, чтобы выступить на форуме и вернуться на съемочную площадку, – рассказывает Ирма Витовская. – Времени мало, поэтому решила остаться в образе Сусанны. Я говорила о сериалах, производстве, питчинге, о квотировании. Рассказала, что квоты сейчас начали работать, и я сама только со съемочной площадки. В доказательство даже сняла свой парик».

Как отметила во время выступления Ирма Витовская, «Подорожники» – первый за последние 11 лет ее карьеры украиноязычный сериал.

Напомним, в сериале актриса играет одну из главных ролей. По сюжету, ее героиня – жена итальянского шеф-повара, и они открывают в Украине свой ресторан. В эфире Нового канала комедийный сериал «Подорожники» выйдет уже осенью этого года.