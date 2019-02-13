Алина Гросу откровенно рассказала о своей внешности и пластических операциях



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Алина Гросу

Украинская певица и актриса, которая последние годы живет и работает в РФ, призналась, что в детстве над ней издевались

В сети активно обсуждают, что певица уменьшила нос, увеличила грудь и удалила комки Биша из щек. Алина ответила на обвинения в том, что слишком перестаралась с пластическими операциями.

«Я достаточно изменилась, я это абсолютно принимаю. Но не настолько, как все говорят. Мои щечки все равно остались, они никуда не делись. Ну, вытянулись чуть-чуть. Никакие комки убраны не были. В детстве надо мной все издевались, потому что у меня был очень маленький нос. Если посмотреть на детских фото или видео – Боже, пекинес», – рассказала Алина Гросу в интервью «Ранку з Україною».

Также Алина призналась, что порой обсуждение внешности ее обижает: «Обиднее всего то, что я так стараюсь на фотографиях ставать в хорошую позу… А мне потом говорят: «Ты в жизни лучше!». Даже мой молодой человек говорит, что настоящая я – самая лучшая».

Как сообщалось ранее, отношения Алины с молодым человеком по имени Александр длятся уже четыре года, и певица намекнула, что дело идет к свадьбе: «Давайте поговорим об этом в июне».