Ирма Витовская сыграет украинку-служанку в комедии об итальянской мафии



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Премьера запланирована на 2021 год

«Коза Ностра» снимается по заказу RAI Cinema и является крупнейшей на сегодня копродукцией между Италией и Украиной

В Карпатах стартовали съемки украинского-итальянского проекта «Коза Ностра», в котором сыграет украинская актриса Ирма Витовская. Об этом говорится на сайте FILM.UA Group.

История проекту началась в 2017 году, когда он прошел в престижный конкурс MIA TV Drama Series Pitching Forum в Риме. А уже через три года, с соблюдением всех требований безопасности, в Карпатах стартовали съемки полнометражной комедии.

В основе сюжета - история взаимоотношений домработницы Влады Коза и Фредо Лагана, который играет не последнюю роль в итальянском мафиозной клане Коза Ностра. Фредо недавно вернулся из тюрьмы и не очень хорошо ориентируется в новом мире. Он потерял контроль над своим бизнесом, и в семье сплошные проблемы. И именно Влада станет «секретным Украинский ингредиентом», который поможет итальянскому мафиози не только вернуть свое могущество, но и наладить конфликты с детьми.

Режиссером выступит итальянец Джованни Дота, обладатель 50 номинаций и 22 наград международных фестивалей. Его короткометражный фильм Fino alla Fine, который и привлек внимание продюсеров, был избран на 33 неделю Критиков Венецианского кинофестиваля и получил специальный приз от главного канала Италии - RAI.

«Коза Ностра - это история детей и их родителей, история о том, как сложно быть и теми, и другими. Я хочу исследовать отношения поколений, доверие и способность слушать друг друга, а также необходимость узнать и принять момент, когда родителям пришло время позволить своим детям вылететь из гнезда », - делится своим видением Джованни.

Съемки «Коза Ностры» прошли в Карпатах 15-16 сентября и продлятся в Италии: в Риме и на Сицилии. Кстати, по замыслу режиссера, который впервые побывал в Карпатах этим летом и пораженного красотой украинской природы, Карпаты символизируют рай, потерянный главной героиней.

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