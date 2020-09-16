Американские телекритики назвали лучшие сериалы года



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Внимания критиков удостоились также проекты «Наследники» и «Шиттс Крик» (Pop TV)

Ассоциация телевизионных критиков США назвала лучшие сериалы года. Они были выбраны в рамках ежегодной премии TCA Awards, присуждаемой за выдающиеся достижения в области телевидения, передает Deadline.

Телевизионное шоу «Хранители» (HBO) победило в четырех номинациях: «сериал года», «выдающийся телефильм или минисериал» и «выдающийся новый сериал», а также «личные достижения в драме», в которой отметили актрису Реджину Кинг.

Внимания критиков удостоились проекты «Наследники» (HBO) как «выдающийся драматический сериал» и «Шиттс Крик» (Pop TV) как «выдающийся комедийный сериал», а сыгравшая в нем Кэтрин О’Хара получила премию за «личные достижения в комедии».

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