  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Американские телекритики назвали лучшие сериалы года

    • Розсилка
    Американские телекритики назвали лучшие сериалы года

    Внимания критиков удостоились также проекты «Наследники» и «Шиттс Крик» (Pop TV)

    Ассоциация телевизионных критиков США назвала лучшие сериалы года. Они были выбраны в рамках ежегодной премии TCA Awards, присуждаемой за выдающиеся достижения в области телевидения, передает Deadline.

    Телевизионное шоу «Хранители» (HBO) победило в четырех номинациях: «сериал года», «выдающийся телефильм или минисериал» и «выдающийся новый сериал», а также «личные достижения в драме», в которой отметили актрису Реджину Кинг.

    Внимания критиков удостоились проекты «Наследники» (HBO) как «выдающийся драматический сериал» и «Шиттс Крик» (Pop TV) как «выдающийся комедийный сериал», а сыгравшая в нем Кэтрин О’Хара получила премию за «личные достижения в комедии».

    Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

    Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.

     Читайте также: Эти животные показали всем свою негодяйскую сторону: курьезные фото

     

    кино Сериал
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies